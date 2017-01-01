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Обед с Уорреном Баффетом купили за $4,57 млн

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Миллиардер обедает с победителями ежегодного аукциона в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет
Getty Images

Обед с одним из самых богатых людей в мире - инвестором Уорреном Баффетом - был продан в на онлайн-аукционе eBay за 4,57 миллиона долларов, сообщает газета Wall Street Journal 1 июня. Победитель аукциона пожелал остаться анонимным. 

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Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более 26 миллионов долларов.

Результат этого года стал рекордным. Прежний рекорд был установлен в 2012 году и повторен в 2016, когда обед с миллиардером купили за 3,457 миллиона долларов.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation десять тысяч долларов.

Guardian

В июне 2010 года Баффетт объявил о безвозмездной передаче своего состояния, или около 97 миллиардов долларов, пяти благотворительным фондам. Это стало самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

Ранее сообщалось, что в США ставки за обед с Баффеттом установили рекорд. Собранные средства Баффетт перечисляет в фонд, оказывающий поддержку бездомным Сан-Франциско.

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Теги: обед, аукцион., миллиардер, Уоррен Баффет
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