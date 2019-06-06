YouTube ввел запрет на националистические ролики

Под запрет попали ролики, оправдывающие "дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана".

На сервисе YouTube отныне будут блокироваться ролики, в которых говорится о превосходстве одних людей над другими. Об изменении правил сообщается в блоге сервиса.

Читай также: Каждую минуту в интернете покупают на 1 млрд долларов: Инфографика

Под запрет попали ролики, оправдывающие "дискриминацию, сегрегацию или изоляцию по таким признакам, как возраст, пол, раса, каста, религия, сексуальная ориентация или статус ветерана". Под запрет попадают и видеоролики, пропагандирующие националистические идеи, говорится в блоге.

Также под блокировку попадут записи, оспаривающие доказанные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба в школах.

В сообщении указано, что новая система заработает в ближайшие месяцы, а пока ролики будут удалять в выборочном порядке.

Ранее сообщалось, что самым богатым блогером мира оказался мальчик 7 лет. С помощью своих видео ребенок получил около 22 млн долларов за год.