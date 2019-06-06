Кабмин требует снизить цену на газ почти на тысячу

Правительство накануне обязало Нафтогаз снизить стоимость газа для населения в июне и июле.

Нафтогаз должен уменьшить определенную им на июнь цену газа для населения в 6299 гривен за 1000 кубометров на 800-900 гривен. Об этом заявил вице-премьер Владимир Кистион, сообщает пресс-служба правительства.

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"Правительство также создало межведомственную группу для проверки формулы установления цены газа со стороны Нафтогаза… Будем исследовать вместе с депутатами фактические расходы Нафтогаза на природный газ для нужд населения", – заявил вице-премьер.

Кистион напомнил, что в связи с наметившимся весной в Европе снижением цен на газ, правительство наработало решение, поддерживаемое МВФ, и обязал Нафтогаз продавать и населению газ дешевле.

"Монополист вместо того, чтобы … снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, что противоречит рыночному тренду на понижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", – написал вице-премьер.

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Он отметил, что новое решение Кабмина делает невозможным спекуляции Нафтогаза с ценами на газ, и с июня НАК обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Как уточнил Кистион, первая из них – Минэкономразвития: средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, составляет 5600-5700 грн за 1000 куб м без НДС, вторая – Украинская энергетическая биржа, где газ на июнь продавался по цене 5554 грн за 1000 куб м.

Третий индикатор – Нафтогаз: газ для промышленности по предоплате, цена на который на июнь была установлена на уровне 5804 грн за 1000 куб м, четвертый - цена ПСО (поставок по спецобязательтвам): на июнь рассчитана как 7185 грн за 1000 куб м.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз ответил на требование Кабмина по ценам. Оптовая цена на газу уже снижена в соответствии с движением рынка, утверждают в компании.