Самая богатая певица мира по версии Forbes владеет 600 млн долл

Второе место по богатству среди певиц мира заняла Мадонна.

Forbes опубликовал рейтинг самых богатых певиц мира, в котором первое место возглавила Рианна с состоянием в 600 млн долларов. Она обскакала Мадонну, чье состояние оценивают в 570 млн долл, Селин Дион с 450 млн долл, а также Бейонсе с 400 млн долл, передает UBR.

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"Известная сначала как певица, 31-летняя Рианна стала иконой стиля и предпринимателем, а также вскоре она станет первой чернокожей женщиной, которая будет отвечать за большой роскошный дом моды. Все эти усилия вылились в 600 млн долл", – пишет Forbes.

Однако, отмечается, что большая часть ее средств заработана не только музыкой, а посредством партнерства с международной группой компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Корпорация стала совладельцем косметического бренда Fenty Beauty, который Рианна создала в 2017 году.

Ранее сообщалось, что JAY-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером. Американский певец зарабатывает не только на музыке, но и на недвижимости, производстве алкоголя и на Uber.