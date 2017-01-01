ТОП-15: За Игры престолов больше всех получили не Дейнерис и не Джон

Самым состоятельным актером Игры престолов является Шон Бин (Нед Старк в сериале) с состоянием в 20 млн долларов.

AdMe.ru подвели финансовые итоги сериала Игры престолов и выяснили, кто из актеров заработал больше всего за время съемок сериала.

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15 место: Натали Эммануэль (Миссандея) – 1 млн долларов

За все сезоны Игры, Натали заработала около 1 млн долларов, что является не плохой суммой для актрисы, которая исполняет не основную роль.

Миссандея wikipedia.org/wiki/Миссандея

14 место: Альфи Аллен (Теон Грейджой) — 2 млн долларов

За все 8 сезонов Альфи получил около 2 млн долл, а в последних сезонах Аллен получал почти 100 тыс долл за эпизод.

Теон Грейджой uk.wikipedia.org

13 место: Конлет Хилл (Варис) – 2 млн долларов

Гонорар британского актера Конлета Хилла также составлял в среднем около 100 тыс долл за серию в 7–8-м сезонах. Общая сумма, заработанная Конлетом за Игру престолов, оценивается в 2 млн долл.

Варис uk.wikipedia.org

12 место: Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт) – 3 млн долларов

За все сезоны английская актриса Гвендолин Кристи заработала около 3 млн долларов, что считается очень хорошей суммой, как для актрисы, которая до сериала не была известной.

Бриенна Тарт uk.wikipedia.org

11 место: Иэн Глен (Джорах Мормонт) – 3 млн долларов

За роль второстепенного персонажа Иэн смог за все время сериала заработать около 3 млн долларов.

Джорах Мормонт uk.wikipedia.org

10 место: Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк) – 4 млн долларов

В 7–8-м сезонах актер зарабатывал 175 тыс долл за одну серию, а за все сезоны Айзек заработал окло 4 млн долларов. К слову, актеру в начале сериала было 10 лет, а по окончанию ему исполнилось 19.

Бран Старк uk.wikipedia.org

9 место: Софи Тернер (Санса Старк) – 6 млн долларов

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Еще недавно актриса Софи Тернер зарабатывала за один эпизод 175 тыс долл, но в последнем сезоне ее гонорар вырос до 210 тыс долл за серию. А всего Софи заработала около 6 млн долл.

Отмечается, что Тернер недавно рассказала Harper’s Bazaar, что зарплата ее коллеги Кита Харингтона значительно выше, чем у нее, но она не в обиде, поскольку у него было больше экранного времени и ночных съемок.

Санса Старк uk.wikipedia.org

8 место: Мейси Уильямс (Арья Старк) – 6 млн долларов

Еще в начале съемок Игры престолов Мейси заявила, что хочет заработать себе на ноутбук, однако, за 8 сезонов съемок ее гонорар вырос со 150 тыс долл за серию до 210 тыс долл за серию, что принесло ей в итоге 6 млн долл.

Арья Старк flickr.com

7 место: Натали Дормер (Маргери Тирелл) – 6 млн долл

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Заработок Натали Дормер составил около 6 млн долл. Возможно, кого-то удивит, что она получила столько же, сколько Софи Тернер или Мэйси Уильямс. Дело в том, что эти актрисы входят в одну группу В. Создателями сериала была разработана особая система оплаты, согласно которой все актеры были поделены на три группы: А, В и С. Исходя из этого формируются и их доходы.

Маргери Тирелл uk.wikipedia.org

6 место: Рори Макканн (Сандор Клиган) – 6 млн долл

Сериал принес шотландскому актеру Рори Макканну около 6 млн долл — он также был в группе В.

Сандор Клиган flickr.com

5 место: Лина Хиди (Серсея Ланнистер) – 9 млн долл

Лена Хиди является актрисой из группы А. Согласно некоторым данным, 5 лет назад актриса получала за эпизод около 150 тыс долл, потом ее заработок подняли до 300 тыс долл за серию. В 8-м сезоне гонорар Хиди составил 1,2 млн долл.

Серсея Ланнистер uk.wikipedia.org

4 место: Кит Харингтон (Джон Сноу) – 12 млн долларов

Персонаж Кита Харингтона стал одним из любимых персонажей зрителей. Однако, так было не всегда - актер стал получать приличные деньги только в 5-м сезоне — около 300 тыс долл за эпизод. В 7-м сезоне его гонорар вырос до 500 тыс долл за эпизод, а в 8-м сезоне и вовсе достиг 1,2 млн долл.

Джон Сноу uk.wikipedia.org

3 место: Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) – 13 млн долларов

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Персонаж Эмилии является центральным во всем сериале. Как и Кит Харингтон, актриса добилась повышения оплаты за эпизод до 500 тыс долл только в 7-м сезоне. В финале Кларк получала за одну серию больше 1 млн долл, как и все ключевые актеры. "Мне платят так же, как моим друзьям", — сказала Кларк Vanity Fair в прошлом году.

Дейнерис Таргариен uk.wikipedia.org

2 место: Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) – 15 млн долл

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Питер был известным актером еще до Игры престолов. Несмотря на это, его гонорар, как и у Лины Хиди, изначально составлял 150 тыс долл. После переговоров с телеканалом НВО эта сумма увеличилась сначала до 300 тыс долл, а потом и до 1,2 млн долл за каждую серию, как и у всех актеров из группы А.

Тирион Ланнистер uk.wikipedia.org

1 место: Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) – 16 млн долларов

Гонорар датского актера Николая Костер-Вальдау в этой роли также возрастал несколько раз и к финальному сезону достиг 1,2 млн за серию. На сегодняшний день Вальдау считается одним из самых богатых актеров Игры престолов.

Джейми Ланнистер скриншот

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