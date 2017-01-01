Заработать после смерти: Сколько получают мертвые знаменитости

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд мира за 2018 год.

После почти 60 лет от дня смерти Монро заработала 14 млн долларов Getty Images

Forbes поделился списком умерших звезд, которые заработали больше всех за 2018 год, передает ТСН. После смерти результаты работы до сих пор приносят наследникам или компаниям десятки миллионов долларов каждый год.

Джон Леннон (музыкант), умер 8 декабря 1980 года

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Доход – 12 млн долларов

Почти 2 млн альбомов Леннона все еще продается каждый год.

Принс (музыкант), умер 21 апреля 2016 года

Доход – 13 млн долларов

Четверть миллиона альбомов Принса была продана за 2018 год.

Мэрилин Монро (актриса, певица), умерла 5 августа 1962 года

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Доход – 14 млн долларов

В 2018 году подписали новые лицензионные соглашения, которые предполагают продажу ручек MontBlanc Muses Marilyn Monroe.

Хью Хефнер (основатель Playboy), умер 27 сентября 2017 года

Доход – 15 млн долларов

После смерти Хефнера его наследники продали часть имущества за почти 35 млн долларов.

Доктор Сьюз (писатель), умер 24 сентября 1991 года

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Доход – 16 млн долларов

В прошлом году продали более 4,8 млн книг Доктора Сьюза.

Боб Марли (музыкант), умер 11 мая 1981 года

Доход – 23 млн долларов

После смерти музыканта продаются наушники, конопля и аксессуары для курения под маркой Marley Natural.

Чарльз Шульц (карикатурист), умер 12 февраля 2000 года

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Доход – 34 млн долларов

Компания DHX Media купила 80% комикса Шульца Peanuts за 345 млн долларов. Комикс ранее принадлежал компании Iconix.

Арнольд Палмер (спортсмен), умер 25 сентября 2016 года

Доход – 35 млн долларов

Арнольд занимался гольфом и создал свою линию напитков, в которой в прошлом году появился и алкоголь.

Элвис Пресли (музыкант, актер), умер 16 августа 1977 года

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Доход – 40 млн долларов

Ежегодно более 1 млн альбомов Пресли продается по всему миру. Значительные средства также приносят продажа билетов в поместье музыканта Graceland и развлекательный комплекс Elvis Presley’s Memphis.

Майкл Джексон (музыкант), умер 25 июня 2009 года

Доход – 400 млн долларов

Самую большую часть из дохода в 400 млн долларов составила продажа акций компании EMI Music Publishing. Их продали за 287 млн долларов.

Ранее сообщалось, что вещи Мэрилин Монро были проданы на торгах за рекордную стоимость. На аукционе продали личные вещи звезды общей суммой около 850 тыс долларов.