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Сериал Чернобыль стал приносить доход украинцам

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После выхода картины, увеличился туристический интерес к зоне отчуждения и ЧАЭС.
Иностранные туристы массово записываются на экскурсии в Чернобыль после выхода одноименного мини-сериала
Иностранные туристы массово записываются на экскурсии в Чернобыль после выхода одноименного мини-сериала
кадр из сериала

Мини-сериал от НВО Чернобыль спровоцировал интерес иностранных туристов к посещению Киевской области и месту катастрофы, передает UBR со ссылкой Reuters. 

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Туристам интересно посмотреть и на станцию, и на город. Так, спрос в мае на экскурсии для иностранцев вырос на 30%, отмечают в украинском турагентстве SoloEast.

Они отметили, что на лето планируется уже на 40% больше экскурсий. Такие прогнозы подтверждают представители и других агентств. А стоимость одного англоязычного тура стоит около 100 долларов.

Местные гиды уже продумали новые маршруты в соответствии с сюжетом сериала. Например, демонстрируют бункер, где местные чиновники принимали решение отложить эвакуацию после взрыва, постапокалиптические пустоши, заржавевшее колесо обозрения и прочее. 

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Так, обычно экскурсия начинается с точки сбора в центре Киева, где туристов забирает автобус, везет 120 км до Чернобыля, где они смогут увидеть дикую природу и пообедать в единственном на весь город ресторане. После этого их доставляют в само сердце катастрофы – к реактору №4, который с 2017 года накрыт огромным защитным куполом. Экскурсионный день заканчивается прогулкой по Припяти.

"Многие люди идут сюда, задавая кучу вопросов по сериалу, по всем этим событиям… И любопытных становится с каждым разом все больше", – рассказывает одна из работающих в зоне отчуждения гидов Виктория Божко.

Ранее сообщались ТОП-5 авторов экранизированных книг, которые получили больше всех. Фильмы, основанные на книгах, пользуются большей популярностью среди остальных.

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Теги: сериал, Чернобыль, сериал Чернобыль, ЧАЭС, экскурсия на ЧАЭС, экскурсия в Чернобыль
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.06.2019, 14:12
Оценка:  +2
гость
13:54, россиянин-украинофоб, тебе украинцы в щи насцали?
Чего истерика, нацик?
гость  (аноним)  05.06.2019, 13:54
Оценка:  -2
гость
Лохлы спецы на горе людей поживиться, национальная традиция... Амерам не уступят
alex_br    05.06.2019, 13:50
Оценка:  0
alex_br
Купание в речке, обслуживание отстатков 4-го реактора, лесная охота, селфи на дереве в рыжем лесу, и сафари на покинутой радиоактивной технике за треххобтными мамонтами.
Какие воспоминания на всю оставшуюся короткую жизнь.
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