Сериал Чернобыль стал приносить доход украинцам

После выхода картины, увеличился туристический интерес к зоне отчуждения и ЧАЭС.

Иностранные туристы массово записываются на экскурсии в Чернобыль после выхода одноименного мини-сериала кадр из сериала

Мини-сериал от НВО Чернобыль спровоцировал интерес иностранных туристов к посещению Киевской области и месту катастрофы, передает UBR со ссылкой Reuters.

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Туристам интересно посмотреть и на станцию, и на город. Так, спрос в мае на экскурсии для иностранцев вырос на 30%, отмечают в украинском турагентстве SoloEast.

Они отметили, что на лето планируется уже на 40% больше экскурсий. Такие прогнозы подтверждают представители и других агентств. А стоимость одного англоязычного тура стоит около 100 долларов.

Местные гиды уже продумали новые маршруты в соответствии с сюжетом сериала. Например, демонстрируют бункер, где местные чиновники принимали решение отложить эвакуацию после взрыва, постапокалиптические пустоши, заржавевшее колесо обозрения и прочее.

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Так, обычно экскурсия начинается с точки сбора в центре Киева, где туристов забирает автобус, везет 120 км до Чернобыля, где они смогут увидеть дикую природу и пообедать в единственном на весь город ресторане. После этого их доставляют в само сердце катастрофы – к реактору №4, который с 2017 года накрыт огромным защитным куполом. Экскурсионный день заканчивается прогулкой по Припяти.

"Многие люди идут сюда, задавая кучу вопросов по сериалу, по всем этим событиям… И любопытных становится с каждым разом все больше", – рассказывает одна из работающих в зоне отчуждения гидов Виктория Божко.

Ранее сообщались ТОП-5 авторов экранизированных книг, которые получили больше всех. Фильмы, основанные на книгах, пользуются большей популярностью среди остальных.