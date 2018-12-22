ТОП-5 авторов экранизированных книг, которые получили больше всех

Фильмы, основанные на книгах, пользуются большей популярностью среди остальных.

5 писателей, которые заработали больше всех после экранизации книг depositphotos.com

Британская Ассоциация издателей провела исследование, которые призвано выяснить, кто зарабатывает больше денег в кино – сценаристы или писатели. Так, выяснилось, что экранизированные книги получают больше денег, чем придуманные сценаристами.

Какую долю от успешного проката фильма получают автора, выяснили UBR.

Джордж Р. Р. Мартин, Цикл книг Песнь Льда и Пламени (с 1991 года)

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Джордж Мартин был популярен задолго до экранизации, но «Песнь Льда и Пламени» принесла ему безумный успех. Цикл книг превратился в сериал "Игра престолов" после 10 лет от первого написанного тома.

Только в 2015 году было продано больше, чем 60 миллионов экземпляров книги, а сам Мартин является продюсером шоу, что дает Джорджу первое место в списке авторов, которые заработали больше всех на своем детище.

Кевин Кван, книга Безумно богатые азиаты (2013 год)

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Сингапурский автор Кевин Кван написал романтическую комедию, которая впоследствии принесла ему 200 млн долларов он проката фильма по мотивам книги.

Лента находилась в лидерах американского бокс-офиса на протяжении трех недель. Что принесло писателю успех и поле премьеры фильма было продано более 1,5 млн копий книг.

Дэн Браун, книга Код да Винчи (2003)

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Еще до выхода его первого фильма, Дэн Браун не отличался бедностью и не популярностью. Но экранизированный Код да Винчи принес ему успех в виде 758 миллионов долларов за прокат.

После успеха первого фильма, киноиндустрия пожелала еще больше денег. Так выпустили еще два фильма, основанные на романах. Ими являются "Ангелы и Демоны" (2009) и "Инферно" (2016).

Джоан Роулинг, Серия книг о Гарри Поттере

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История Гарри Поттера уже давно закончилась, но ее автор все еще живет на полученные от нее средства. После экранизации своего первого фильма, над которым Джоан получила некоторые права, киностудия собрала 9 млрд долларов, что позволило картине стать третьей самой прибыльной в истории.

Но писательница решила не останавливаться на истории о юном волшебнике и заработала отчисления от 800 млн долларов сборов с новой кинокартины "Фантастические твари и места их обитания" по ее рассказу.

Общий доход Роулинг за фильм составил более 10 миллиардов долларов.

Уинстон Грум, книга Форрест Гамп

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Написанная в 1986 году книга об уникальном человеке, принесла его создателю небывалую славу и, в последствии, достаток. Фильм, который был снят по мотивам уже 8-летней книги, принес в кассу 600 млн сборов, а писателю кругленькую сумму отчислений.

Стоит ли говорить, что после успеха фильма, книга разошлась миллионным тиражом по всему миру, принося создателю еще больше денег.

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