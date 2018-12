Знания – сила: ТОП-5 книг 2018 года о бизнесе

5 полезных книг, которые расширят взгляды на предпринимательскую деятельность.

Существует список дел, которые нужно успеть сделать до Нового года. Например, украсить дом, купить елку, приобрести подарки, навести порядок в делах и самое важное – загадать желание под бой курантов.

Читай также: Chanel перестанет использовать кожу крокодила

Если желанием окажется "достичь успехов в бизнесе" или "зарабатывать много денег", то не стоит бросаться сломя голову за ставками на бирже, лотерейными билетами, или грабить банк. Можно начать с плана и постановления четких задач по достижению желаемого.

Но какой же план без четкого знания и понимания своих действий? В этом поможет подборка книг редакции Bigmir)Net о бизнесе. ТОП-5 книг научат как думать для того, чтобы зарабатывать больше.

Читай также: ТОП покупок на СЕТАМ: Что интересного можно найти

Принципы: Жизнь и работа, Рэй Далио

Автор делится своим опытом, практическими уроками и уникальными принципами работы, которыми он пользовался на протяжении 40 лет. Рэй Далио является основателем инвестиционной компании Bridgewater Associates, самой успешной и крупной компании по версии Fortune.

Далио – лучший помощник тому, кто собирается не только успешно инвестировать в бизнес, но и не потерять свои позиции на протяжении долгих лет.

Читай также: "Барахло" по цене квартиры: Сколько в Украине зарабатывают на антиквариате

Get feedback. Как негативные отзывы сделают ваш продукт лидером рынка, Джей Бэр

Если вы еще "зеленый" или уже "дед" в своей сфере, то эта книга пригодится и тому, и другому. Джей Бэр рассказывает как превратить "хейтера" в своего помощника. Никогда не следует недооценивать негативные комментарии или отзывы, стоит их обратить в свою пользу.

Переведите неудовлетворенного клиента на свою сторону, а как правильно монетизировать критику, расскажет один из лучших блогеров по контент-маркетингу в мире Джей Бэр.

Читай также: Как эффективно провести выходные

Жизнь: Рестарт, Ирина Хакамада

Иногда, чтобы разбогатеть нам мешают не злостные политики, не плохая экономическая ситуация в стране, а собственная апатия, нежелание работать и просто усталость.

Как не потерять источник вдохновения и нажать на кнопку перезапуска, делится Ирина Хакамада. Она расскажет, как плодотворно работать, несмотря на падения.

Читай также: Как зарабатывать много и с чего стоит начинать

Зарабатывать на хайпе, Алекса Клэй и Кира Майя Филипс

Второе название книги звучит как "Чему нас могут научить пираты, хакеры, дилеры и все, о ком не говорят в приличном обществе". Так что если все еще не покидает мысль о том, чтобы ограбить банк, то эта книга должна стать настольной.

В книге авторы рассказывают о великих (и не очень) корпорациях, которые достигли успеха на грани Уголовного Кодекса и чему можно у них научиться.

Читай также: Работа не ждет: ТОП-5 способов заставить себя что-то делать, когда не хочется

Blue Ocean Shift: Beyond Competing — Proven Steps to Inspire Confidence and Seize New Growth, Ким Чан и Рене Моборн

Эта книга легендарных авторов "стратегии голубого океана" расскажет о том, как обрести новые горизонты в уже "выдохшейся" идее. Авторы расскажут как вдохновить своих людей на покорение новых вершин и выйти за рамки конкуренции.

Ранее сообщалось 6 ситуаций, когда стоит задуматься над решением об увольнении.