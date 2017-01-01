Как зарабатывать много и с чего стоит начинать

Советы психолога о том, как стать успешным.

Весь интернет, и не только, полниться информацией и советами о том, как заработать много денег. Нужно посещать тренинги, читать статьи и ходить на обучающие семинары. Но если бы все было так просто, то большинство населения уже бы заработало достойные для жизни деньги.

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Существуют люди, у которых нет нескольких высших образований, иногда ни одного. Они не посещали ни тренингов, ни семинаров, но такие люди успешные и обеспечивают свою жизнь на высшем уровне. Как заработать достаточно денег, разбирались У Психолога.

“Весь фокус или секрет, если хотите, в том, что стремление к успеху не приводит к успеху. Как бы это парадоксально не звучало. Ведь успех – это результат правильных действий, а не настроя на успех“, - отмечает психоаналитик Сергей Загребельный.

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Он настаивает на том, что нужно стремиться не к успеху, а к построению правильных действий. Задача заключается в том, чтобы научиться выстраивать адекватные и реалистичные планы, которые будут соответствовать потребностям и возможностям в данный момент.

“За пять лет работы психоаналитиком, я сотни раз наблюдал как простой вопрос - “Каковы ваши потребности“? - ставит огромное количество людей в тупик. Не понимая свои потребности человек никогда не сможет поставить перед собой адекватные и достижимые цели, не говоря уже об их реализации“, - утверждает Сергей.

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Кроме неосознанности своих потребностей, люди часто просто не позволяют себе двигаться в нужном направлении, например, из-за установок, полученных в детстве от родителей, или из-за страха неудачи, боязни перемен или потерь, и т. д.

Восприятие реальности человека часто влияет на теперешнюю жизнь. Проблемы, которые зачастую были заложены в детстве искажают реальность и приводят к ошибкам мышления, которые мешают принимать правильные решения и начать действовать.

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Одно тянет за собой другое. Начиная с самого начала неудовлетворенность накапливается и становиться неотъемлемой частью Я, которая начинает болеть. Защищаясь от такой боли, психика человека форматирует невротические симптомы и реальность деформируется еще больше.

Психологи советуют узнавать свои потребности и учиться смотреть на реальность с других сторон. Очень правильным решением будет оформить свой “успех“ в цель и построить маленькие задачи, которые помогут ее достижению.

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