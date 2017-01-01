ТОП-9 советов, как спросить начальника о повышении зарплаты

Когда долго думали и хотели, но не знали, как спросить.

Иногда для полного счастья не хватает смены работы, хорошего начальника, интересных заданий, дружественного коллектива… Но что делать, когда это все есть, только вот зарплата маленькая? Как попросить повышения заработной платы и избежать гнева начальника, рассказали HeadHunter.

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В нужное время, в нужном месте

Для начала стоил убедиться, что в компании все хорошо. Клиенты приходят, а не уходят, доход достаточный, налоговая обходится без проверок и т. д. Ведь если попросить добавки во время сокращения штата или оптимизации расходов, скорее всего можно получить отказ.

Достаточно большой стаж работы

Не следует просить зарплату, если с момента начала работы в компании прошло всего 3-4 месяца. Возможно, в компании действительно есть повышения после определенной длительности работы, нужно уточнить у коллег перед походом к боссу. Исключением будет, конечно, увеличение круга обязанностей.

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“Железные“ аргументы

Часто начальники просто не обращают внимание на результаты своих подопечных, так как сами очень заняты. Поэтому стоит не хвастаться, но указывать на факты успехов. Например, можно вести “дневник достижений“ и в беседе показать его. Будет особенным плюсом, если работа принесла прибыль компании.

Должность повыше

Если в голове вы перепробовали все способы, но еще не решились на прямую просьбу, то можно попросить должность повыше. Новые обязанности – новая оплата.

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Средняя зарплата по рынку

Можно провести анализ рынка и узнать на каком уровне находиться зарплата именно в вашей компании. Если она далека от средней, то стоит намекнуть об этом начальнику.

Последнее слово за боссом

Если все-таки есть за что повышать зарплату, то следует повременить с озвучиванием точной суммы. Например, после хорошо выполненной задачи просить не 5% надбавки, а подождать, пока начальник сам не назовет число. Возможно, он бы сказал 10-15%.

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Альтернатива

Перед разговором стоит подумать об альтернативе. Если у компании нет сейчас возможности повысить оклад или не хочется, то шеф может предложить замену, например, курсы повышения квалификации, гибкий график, дополнительные выходные и т. д.

Если вдруг отказ

Бывает, что начальник не согласен со всеми аргументами, доводами и фактами, поэтому следует уточнить, что именно нужно сделать, чтобы получить повышение. А уже после выполнения дополнительной работы вернуться к обсуждению.

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О чем НЕ стоит говорить

Конечно же не нужно ссылаться на личные проблемы, они никогда не будут достаточным аргументом. Сравнивать с другими: таким способом можно подставить не только коллегу, но и себя. Никогда не стоит шантажировать увольнением (а вдруг вы не настолько ценный сотрудник), кричать, плакать и заискивать.

И прежде всего, нужно самому поверить и доказать, что вы давно должны получать больше, тогда и начальник поверит.

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