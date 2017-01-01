Снова отказ: Почему говорят "нет" после собеседования

Резюме производит успех, а вот встреча не ладится. Что пошло не так на собеседовании.

Прочитав резюме, работодатель приглашает на собеседование. Почему меняется мнение после его прохождения и что с этим делать, выясняли Work.ua.

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Если после собеседования звучит тишина или фраза “Вы нам не подходите“, то в первую очередь стоит попросить рекрутера рассказать, что не так. Конечно он может ответить не искренне. Но какие же еще причины отказа могут быть?

Резюме не отображает вас в реальности

В резюме, конечно же, стоит указывать абсолютно все свои достоинства и, чем больше, тем лучше. Но только те, которые правдивы.

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Нужно убедиться в том, что резюме полностью соответствует всем имеющимся талантам. Например, даже преувеличение уровня знания языка может произвести плохое общее впечатление и заставить задуматься об остальных знаниях и умениях.

Если все описано честно, то нужно постараться подтвердить свои успехи и достижения.

Частая смена работы

Как оказалось, поиски себя – не всегда хорошо. При частой смене работы, будущий работодатель может задуматься о том, как долго такой сотрудник пробудет у него.

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Если такое все же присутствует, нужно быть готовым объяснить и предоставить логичные причины уходов.

Можно попытаться обратить внимание на сильные стороны и достижения, потому что важнее, то, что получила бывшая компания, а не время, потраченное на нее.

Квалификации слишком мало или слишком много

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Все зависит от места, на которое подается резюме. Если это престижная и высокооплачиваемая работа, есть риск, что переубедить в своем соответствии HRа будет сложно. Тем более, что на такие должности обычно подают свои кандидатуры такие же достойные соискатели.

Слишком высокая квалификация также может играть роль против, так как часто рекрутер уверен, что неподходящая должность может вызвать профессиональное выгорания или потерю интереса к работе из-за отсутствия самореализации.

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Слишком большие требования по зарплате

Также, как в случае с квалификацией – слишком высокие требования к зарплате при низком уровне профессионализма и слишком низкие при высоком уровне могут вызвать недоумение и настороженность.

Лучше всего перед собеседованием проанализировать рынок и назвать чуть выше средней зарплаты, подкрепив это аргументами и личными достижениями.

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Неприемлемый внешний вид

Достаточно выглядеть опрятно, чтобы произвести хорошее впечатление, если этого не требует сама вакансия.

Также можно поинтересоваться дресс-кодом компании заранее, или проявить оригинальность, если это уместно.

Самое важное – это выглядеть спокойно и уверенно, не производить резких или ненужных жестов. Важна манера общения, а не цвет штанов.

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