В Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота
В понедельник, 19 ноября, банк Канады запустил в оборот банкноту номиналом в 10 долларов, которая изображена вертикально.
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Об этом сообщает UBR.
Вертикальная банкнота будет в обиходе Канады впервые. Украшает ее с лицевой стороны темнокожая бизнес-леди Виола Десмонд.
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Десмонд знаменита борьбой за расовую справедливость и стала особо известна после 1946 года, когда отказалась покинуть кинотеатр, предназначенный только для белых.
На изображение претендовали 26 тысяч фигурантов, потому было проведено общественное голосование в соцсетях, где Виола получила первенство среди конкурентов.
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С обратной стороны банкноты изображен канадский музей прав человека, расположенный в Виннипеге, Манитоба. Этот музей считается первым учреждением, посвященным эволюции, празднованию и будущему прав человека.
Ранее сообщалось, что в Украине выпустили шестиугольные монеты.
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