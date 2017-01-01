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В Канаде войдет в обиход вертикальная банкнота

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С понедельника Канада запускает вертикальную банкноту с изображением Виолы Десмонд.
В Канаде выпустили вертикальную банкноту
В Канаде выпустили вертикальную банкноту
UBR.ua

В понедельник, 19 ноября, банк Канады запустил в оборот банкноту номиналом в 10 долларов, которая изображена вертикально. 

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Об этом сообщает UBR.

Вертикальная банкнота будет в обиходе Канады впервые. Украшает ее с лицевой стороны темнокожая бизнес-леди Виола Десмонд. 

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На "лице" изображена темнокожая бизнес-леди Виола Десмонд
UBR.ua

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Десмонд знаменита борьбой за расовую справедливость и стала особо известна после 1946 года, когда отказалась покинуть кинотеатр, предназначенный только для белых.

На изображение претендовали 26 тысяч фигурантов, потому было проведено общественное голосование в соцсетях, где Виола получила первенство среди конкурентов. 

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С обратной стороны банкноты изображен канадский музей прав человека, расположенный в Виннипеге, Манитоба. Этот музей считается первым учреждением, посвященным эволюции, празднованию и будущему прав человека.

Ранее сообщалось, что в Украине выпустили шестиугольные монеты.

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