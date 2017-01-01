Фины потратили 5 тыс долларов на рекламу "ни о чем"

В Финляндии предлагают путешественникам отдыхать в месте, где "нет ничего".

В Финляндии за 5 тыс долларов рекламируют место, где можно "испытать ничего" скриншот из видео

Маленькая община Падасйоки в Финляндии зазывает путешественников посетить их городок, где "нет ничего".

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Об этом сообщает 34 Travel.

Находится маленький муниципалитет на озере, а проживает в нем всего 3 тыс человек.

Муниципалитет, местный банк и локальные предприниматели поделили расходы на рекламную кампанию и вложили 5 тыс долларов в ролик, который сняли за два дня.

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Мария Виртанен, отвечающая за туризм в администрации Падасйоки, сообщила, что городок и дальше планируют рекламировать как место, где можно "испытать ничего" (слоган кампании "Experience nothing").

Рекламный ролик сообщает будущему туристу в Падасйоки, что "В Нью-Йорке есть все, у нас ничего. В Париже есть памятники, у нас ничего. У вас есть рестораны, мы предлагаем кое-что… из ничего".

Ранее сообщалось, что Facebook отказался продвигать видео Трампа о мигрантах. Предвыборный ролик в поддержку республиканской партии раскритиковали многие американские телеканалы.