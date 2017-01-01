Украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты
Украинскую авиакомпанию Yanair временно лишили права на перелеты из-за ненадлежащего уровня безопасности. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает пресс-центр Государственной авиационной службы.
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Отмечается, что по результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании Yanair выявлено ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.
В связи с этим Госавиаслужба приняла решение о приостановлении сертификата эксплуатанта авиакомпании Yanair с 03:00 7 июня.
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Указано, что сертификат авиакомпании может быть восстановлен после устранения недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, которая будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать надлежащий уровень безопасности.
Ранее сообщалось, что аэропорт Львов приостановил обслуживание рейсов YanAir. Львовский аэропорт приостановил предоставление услуг авиакомпании YanAir по обслуживанию рейсов до восстановления финансовой дисциплины.
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