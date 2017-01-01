Сотрудники компании, обслуживающей аэропорт Борисполь, бастуют

В профсоюзе компании предупреждают о возможных задержках в обслуживании, однако руководство аэропорта уверяет, что проблем не будет.

Независимый профсоюз авиаработников компании Аэрохендлинг, которая занимается наземным обслуживанием пассажиров аэропорта Борисполь, 19 июня планирует начать забастовку. Об этом на пресс-конференции в среду, 5 июня, сообщил председатель забастовочного комитета, председатель совета независимого профсоюза авиаработников компании Аэрохендлинг Алексей Попов.

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По его словам, это вынужденная мера, к которой решили прибегнуть сотрудники компании в связи с наличием ряда проблемных вопросов, в частности, уровня зарплат работников, объемов выполняемой ими работы, условий труда и соблюдения трудового законодательства.

"Мы понимаем, что это повлечет неудобства для пассажиров, но мы хотим, чтобы нас поняли и услышали, а другого способа решить этот вопрос пока нет", - сказал Попов, отметив, что работники компании путем переговоров хотели урегулировать данный спор, однако руководство компании проигнорировало все присланные профсоюзом запросы.

В свою очередь, глава Объединения независимых профсоюзов авиаработников Вениамин Тимошенко, который также присутствовал на мероприятии, отметил, что одним из главных требований бастующих к руководству является расширение штата компании.

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Он объяснил это требование тем, что со времени выхода на рынок Украины бюджетной авиакомпании Ryanair и перехода в аэропорт Борисполь украинской авиакомпании SkyUp объем работ Аэрохэндлинга существенно возрос, а штат практически не изменился.

"Мы ждем от руководства начала переговоров, чтобы решить все иным путем и прийти к компромиссу", - добавил он.

По данным председателя забастовочного комитета Попова, компания Аэрохендлинг обслуживает около 80% всего пассажиропотока аэропорта, а проведение забастовки ее сотрудников может привести к задержкам в работе по обслуживанию пассажиров Борисполя.

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В свою очередь, первый заместитель генерального директора аэропорта Борисполь Евгений Дыхне на своей странице в Facebook отметил, что компания Аэрохендлинг является частной и обслуживает около 30% рейсов в аэропорту.

"В случае нехватки персонала для пассажирского обслуживания мы располагаем трудовыми ресурсами и справимся с увеличением нагрузки. Ни один пассажир не почувствует дискомфорта, все рейсы будут обслуживаться вовремя и в соответствии со стандартами", - написал Дыхне.

Напомним, ранее в Борисполе самолет МАУ улетел, "забыв" десятки пассажиров. В авиакомпании заявили, что в сложившейся ситуации виновна компания Аэрохендлинг.