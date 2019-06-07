ПриватБанк оценил потери в Крыму в $9 миллиардов
ПриватБанк оценивает свои потери в результате аннексии Крыма в 9 млрд долларов. Об этом заявила замглавы правления банка Галина Пахачук в интервью НВ, опубликованном в пятницу, 7 июня.
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Она напомнила, что банк уже выиграл дело по сути в инвестиционном арбитраже против России: в феврале 2019 года вынесено промежуточное решение, и процесс подошел к завершению и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией.
Пахачук также рассказала, что банк оценивает долг компаний, вероятно подконтрольных бывшему совладельцу финучреждения Игорю Коломойского, в 212 миллиардов гривен.
Как известно, ПриватБанк является крупнейшим банком Украины по размеру общих активов, которые превышают 525 млрд грн.
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