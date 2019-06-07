Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов

Активы нашли с помощью анализа иска Приватбанка к бывшим собственникам.

Коломойский и Боголюбов владеют в Америке десятками компаний facebook.com/Ray.net.ua

Журналисты программы Схемы нашли фото имущества, которое купили в Америке, или которое контролируют олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, проанализировав иск Приватбанка к бывшим владельцам, передает Громадське.

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В иске Приватбанка говорится о том, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными владельцами, или контролируют, фирмы, зарегистрированные в США.

По данным Приватбанка, Коломойский и Боголюбов использовали схемы завладения активами США стоимостью в сотни миллионов долларов с помощью «стиральных» фирм.

В общем дело касается десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и отели.

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Например, благодаря деньгам с Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.

Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приватбанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Ранее сообщалось, что в Украине принадлежит Коломойскому. Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.