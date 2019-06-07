Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов
Журналисты программы Схемы нашли фото имущества, которое купили в Америке, или которое контролируют олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, проанализировав иск Приватбанка к бывшим владельцам, передает Громадське.
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В иске Приватбанка говорится о том, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными владельцами, или контролируют, фирмы, зарегистрированные в США.
По данным Приватбанка, Коломойский и Боголюбов использовали схемы завладения активами США стоимостью в сотни миллионов долларов с помощью «стиральных» фирм.
В общем дело касается десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и отели.
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Например, благодаря деньгам с Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.
Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приватбанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
Ранее сообщалось, что в Украине принадлежит Коломойскому. Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.
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