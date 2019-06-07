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Чем владеют Коломойский и Боголюбов в США – фото активов

Комментариев: 2
Активы нашли с помощью анализа иска Приватбанка к бывшим собственникам.
Коломойский и Боголюбов владеют в Америке десятками компаний
Коломойский и Боголюбов владеют в Америке десятками компаний
facebook.com/Ray.net.ua

Журналисты программы Схемы нашли фото имущества, которое купили в Америке, или которое контролируют олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, проанализировав иск Приватбанка к бывшим владельцам, передает Громадське. 

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В иске Приватбанка говорится о том, что Коломойский и Боголюбов являются бенефициарными владельцами, или контролируют, фирмы, зарегистрированные в США.

По данным Приватбанка, Коломойский и Боголюбов использовали схемы завладения активами США стоимостью в сотни миллионов долларов с помощью «стиральных» фирм.

В общем дело касается десятков активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и отели. 

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Например, благодаря деньгам с Приватбанка одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе Кливленд.

Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова Приватбанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.

Ранее сообщалось, что в Украине принадлежит Коломойскому. Forbes оценил состояние олигарха Игоря Коломойского в более чем $1 млрд.

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Теги: активы коломойского, игорь коломойский, геннадий боголюбов, олигарх, олигархи Украины, чем владеет коломойский
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.06.2019, 14:47
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гость
То то я погляжу , как счастливо и богато зажили украинцы, когда они свою народную собственность отдали в руки пройдохам, подобным этим двум.! Да эти из кожи будут лезть, чтобы на Украине бараны продолжали воевать и больше внимания уделяли мове, вышиванкам, чем проблемам собственности и ее прибыльнос
гость  (аноним)  07.06.2019, 14:43
Оценка:  0
гость
УКРАИНЦЫ, ВЫ КОГДА ВЫБИРАЛИ СЕБЕ В ПРЕЗИКА-2019 КАЛО-МОЙСКОГО, ВЫ ТОЧНО ЗНАЛИ, ЧТО ДЕЛАЕТЕ?
ТИПА, ПО-ПРИКОЛУ? ДЕБИЛЫ
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