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YanAir заявила об устранении недостатков в работе

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Компания YanAir заявила об устранении недостатков в работе, а также подчеркнула, что они не имели отношения к техническому состоянию самолетов.
Решение Госавиаслужбы не было связано с состоянием самолетов, говорят в Yanair
Решение Госавиаслужбы не было связано с состоянием самолетов, говорят в Yanair
Yanair/Facebook
Авиакомпания YanAir заявила, что устранила недостатки, которые выявила Государственная авиационная служба. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Юрий Скиба агентству Интерфакс-Украина

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Отмечается, что авиаперевозчик выполнил все обязательства перед пассажирами, рейсы которых отменили в связи с приостановкой Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта. Людей перевезли самолетами партнерских компаний за счет YanAir. 

Гендиректор компании в обращении подчеркнул, что приостановка действия сертификата никак не была связана с состоянием самолетов компании. 

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"На момент написания этого письма все недостатки устранены. Но, на наш взгляд, решение о приостановке сертификата эксплуатанта на начало летнего сезона - слишком строгая мера в отношении содержания и количества указанных недостатков", - заявил Скиба.

Ранее сообщалось, что украинскую авиакомпанию лишили права на перелеты. Причиной стал ненадлежащий уровень безопасности. Сертификат может быть возвращен после устранения недостатков.
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Теги: авиаперелет, авиакомпании, авиаперевозки, Госавиаслужба
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