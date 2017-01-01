YanAir заявила об устранении недостатков в работе

Отмечается, что авиаперевозчик выполнил все обязательства перед пассажирами, рейсы которых отменили в связи с приостановкой Госавиаслужбой действия сертификата эксплуатанта. Людей перевезли самолетами партнерских компаний за счет YanAir.

Гендиректор компании в обращении подчеркнул, что приостановка действия сертификата никак не была связана с состоянием самолетов компании.

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"На момент написания этого письма все недостатки устранены. Но, на наш взгляд, решение о приостановке сертификата эксплуатанта на начало летнего сезона - слишком строгая мера в отношении содержания и количества указанных недостатков", - заявил Скиба.