ПриватБанк перечислил в бюджет 4,5 млрд дивидендов
Национализированный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов за прошлый год в размере 4,5 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте финучреждения в понедельник, 10 июня.
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Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетностью за 2018 год ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд гривен (90% чистой прибыли за 2018 год). Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что в ПриватБанке заявили об оттоке валюты. Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка, отметили в финучреждении.
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