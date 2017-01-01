ПриватБанк перечислил в бюджет 4,5 млрд дивидендов

Согласно утвержденной годовой отчетности за 2018 год, ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 90% чистой прибыли.

Национализированный ПриватБанк перечислил в государственный бюджет первый транш дивидендов за прошлый год в размере 4,5 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте финучреждения в понедельник, 10 июня.

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"Банк перечислил в бюджет 4,5 млрд гривен дивидендов. Второй транш в размере 7 млрд гривен будет перечислен до конца июня", – говорится в сообщении.

Согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка годовой отчетностью за 2018 год ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд гривен (90% чистой прибыли за 2018 год). Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2018 года составила 12,8 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что в ПриватБанке заявили об оттоке валюты. Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка, отметили в финучреждении.