В ПриватБанке заявили об оттоке валюты
На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов из финучреждения, преимущественно в иностранной валюте. Клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро. Об этом сказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, сообщает НВ Бизнес.
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По ее словам, "весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранных судах. На "судебный" информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте".
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Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.
Она заверила, что розничный бизнес ежедневно обеспечивает приток средств физлиц назад в ПриватБанк.
"За последние две недели полностью весь бизнес вернулся на наши счета, потому что они привыкли к нашему сервису. У нас есть такой показатель, как доля автоматически пролонгированных депозитов. Обычно около 70% депозитов автоматически продолжаются, и сейчас мы снова вернулись к этому уровню", – сказала Пахачук.
Ранее сообщалось, что Коломойский должен вернуть 212 млрд. В такую сумму банк оценивает долг компаний, вероятно подконтрольных бывшему совладельцу финучреждения.
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