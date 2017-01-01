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В ПриватБанке заявили об оттоке валюты

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Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка, отметили в финучреждении.
ПриватБанк не удерживал клиентов, которые хотели забрать деньги
ПриватБанк не удерживал клиентов, которые хотели забрать деньги
flickr.com

На фоне судебных решений вокруг ПриватБанка за два последних месяца наблюдался отток ресурсов из финучреждения, преимущественно в иностранной валюте. Клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро. Об этом сказала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, сообщает НВ Бизнес

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"Клиенты, которые держали валюту для сбережения, первыми реагируют на возможные колебания валютного рынка и переводят свои активы из банка в сейф. За два месяца эти клиенты забрали из банка около 137 млн долларов и 27 млн евро", – сказала Пахачук.

По ее словам, "весь этот информационный фон имел определенное значение в апреле и мае, когда клиенты все время слышали с высоких трибун о проигранных судах. На "судебный" информационный фон реагировали далеко не все – за эти два месяца был отток ресурсов, в основном в иностранной валюте". 

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Пахачук также отметила, что в банке не очень удерживали таких клиентов. Сокращение доли дорогих валютных пассивов было стратегией финучреждения с 2017 года.

Она заверила, что розничный бизнес ежедневно обеспечивает приток средств физлиц назад в ПриватБанк. 

"За последние две недели полностью весь бизнес вернулся на наши счета, потому что они привыкли к нашему сервису. У нас есть такой показатель, как доля автоматически пролонгированных депозитов. Обычно около 70% депозитов автоматически продолжаются, и сейчас мы снова вернулись к этому уровню", – сказала Пахачук.

Ранее сообщалось, что Коломойский должен вернуть 212 млрд. В такую сумму банк оценивает долг компаний, вероятно подконтрольных бывшему совладельцу финучреждения.

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Теги: банки, банк, деньги, депозиты, валюта, ПриватБанк, Приватбанк новости
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