Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских - СМИ

В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.

Укрзализныця купит российские запчасти вагонов за 85 миллионов гривен. Украинские предприятия, которые продают аналогичные комплектующие вдвое дешевле в тендер не попали. Об этом пишет издание Зализныця без коррупции во вторник, 11 июня.

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По результатам тендеров Укрзализныця намерена заключить ряд соглашений с ООО Техноэкотрейдинг на поставку запчастей для грузовых вагонов на сумму 85 миллионов гривен.

По информации издания, закупка комплектующих воздухораспределителя вагонного №483 осуществится на основе 22 договоров. Во всех этих тендерах участвовали всего две компании - ООО Глория-Трейд и ООО Техноэкотрейдинг, торгующие продукцией российского АО МТЗ Трансмаш. Фирмы не торговались, и во всех аукционах Глория-Трейд уступила без торгов.

В прошлом году попасть в тендер поставок для Укрзализныци пытался ГП Харьковский механический завод ФЭД, который относится к предприятиям Укроборонпрома. Он торгует аналогичными запчастями украинского производства по цене в два раза ниже российской.

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Завод выиграл два тендера на сумму 7 миллионов гривен каждый, но они так и не закончились подписанием договора. Укрзализныця заявила тогда, что тендеры завершились в конце года и она не захотела продлевать срок выполнения договора на следующий год.

Победитель тендеров Техноэкотрейдинг получил контрактов от Укрзализныци на 700 миллионов гривен, хотя там работает только два сотрудника, а само предприятие фигурирует в нескольких уголовных делах, пишет Зализныця без коррупции.

Ранее сообщалось, что двух чиновников Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 40 млн. Подозреваемым инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.