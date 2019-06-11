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Укрзализныця закупит запчасти из России вдвое дороже украинских - СМИ

Комментариев: 7
В тендере участвовали всего две компании, и обе предлагали продукцию российского производства.
На тендере Укрзализныци победила компания, торгующая запчастями из России
На тендере Укрзализныци победила компания, торгующая запчастями из России
Корреспондент.net

Укрзализныця купит российские запчасти вагонов за 85 миллионов гривен. Украинские предприятия, которые продают аналогичные комплектующие вдвое дешевле в тендер не попали. Об этом пишет издание Зализныця без коррупции во вторник, 11 июня. 

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По результатам тендеров Укрзализныця намерена заключить ряд соглашений с ООО Техноэкотрейдинг на поставку запчастей для грузовых вагонов на сумму 85 миллионов гривен.

По информации издания, закупка комплектующих воздухораспределителя вагонного №483 осуществится на основе 22 договоров. Во всех этих тендерах участвовали всего две компании - ООО Глория-Трейд и ООО Техноэкотрейдинг, торгующие продукцией российского АО МТЗ Трансмаш. Фирмы не торговались, и во всех аукционах Глория-Трейд уступила без торгов. 

В прошлом году попасть в тендер поставок для Укрзализныци пытался ГП Харьковский механический завод ФЭД, который относится к предприятиям Укроборонпрома. Он торгует аналогичными запчастями украинского производства по цене в два раза ниже российской. 

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Завод выиграл два тендера на сумму 7 миллионов гривен каждый, но они так и не закончились подписанием договора. Укрзализныця заявила тогда, что тендеры завершились в конце года и она не захотела продлевать срок выполнения договора на следующий год.

Победитель тендеров Техноэкотрейдинг получил контрактов от Укрзализныци на 700 миллионов гривен, хотя там работает только два сотрудника, а само предприятие фигурирует в нескольких уголовных делах, пишет Зализныця без коррупции.

Ранее сообщалось, что двух чиновников Укрзализныци подозревают в нанесении убытков на 40 млн. Подозреваемым инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Теги: коррупция, Укрзалізниця, Укрзализныця
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  11.06.2019, 14:29
Оценка:  0
гость
От украинских тележек к вагонам отказались так как колеса стали лопаться (нарушение технологии - вместо ковки их просто отливали, на сломах раковины обнаружили).
И не в тему:бурятов на Донбассе заменят тувинцы (читай житель Тувы в драке откусил язык напавшему на него медведю)
крымчанин  (аноним)  11.06.2019, 14:22
Оценка:  0
крымчанин
свиорылые укроублюдки ни как не могут обойтись без Великой России!!!!

Слава Великой России !!!!
гость  (аноним)  11.06.2019, 14:05
Оценка:  0
гость
Ну хоть не контрабандой, и то ладно. (Читай ранее - в Харькове остановлено производство танков оплот из-за прекратившихся поставок комплектующих из России. Ну как то так.Если бы стволы для молотов Россия поставляла - их бы не разрывало.
Hataneskrayu    11.06.2019, 13:53
Оценка:  +1
Hataneskrayu
Вот откуда ноги растут!
ВАТА_FUCK    11.06.2019, 13:47
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Так у нас прописывают "условия" тендеров. Не наипать государство - грех!? Всё государственное используется и будет использоваться для получения личной выгоды!
гость  (аноним)  11.06.2019, 13:36
Оценка:  +2
гость
А когда в Украине отменят мораторий на смертную казнь?!
гость  (аноним)  11.06.2019, 13:31
Оценка:  -3
гость
Упс
У страны "агрессора" ??? Это как????
Нищиброды хохлятские у хозяев пендосов сосать могут бесплатно только?
Или свинорылое быдло устало у ляхов говно убирать???

СВИНЬИ, СКАЧИТЕ В ШАРОВАРАХ В ПОЗЕ БЕЗВИЗ ПО ЕВРОПЕ С АРАБАМИ В ОБНИМКУ!!!!
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