Amazon обогнал Google и стал самым дорогим брендом в мире
Amazon, Apple и Google в тройке лидеров среди самых дорогих брендов в мире. Об этом свидетельствует рейтинг BrandZ’s 2019 Top 100 Most Valuable Global Brands.
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В перечень также вошел Facebook - соцсеть заняла шестую позицию и стоит 159 миллиардов. Стоит отметить также Alibaba - прямого конкурента Amazon из Китая, который с каждым годом поднимается все выше в рейтинге, хотя в нынешнем году занял седьмую строчку.
Самым быстрорастущим брендом стал Instagram: в 2019 году его стоимость увеличилась на 95% и достигла $28,2 миллиардов.
Ранее сообщалось, что глава Amazon за два дня потерял более $19 млрд. Считающийся самым богатым человек мира Джефф Безос за последние два дня потерял $19,2 млрд на падении акций своей компании Amazon.
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