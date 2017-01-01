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Кабмин изменил формулу цены на газ

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В Кабинете министров обязали Нафтогаз снизить стоимость газа и назвали принципы формирования новых цен.
Цена на газ будет вычисляться по новой формуле
Цена на газ будет вычисляться по новой формуле
Корреспондент.net

Правительство разработало новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго. Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.

Так, согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений: 

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  • средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);
  • средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
  • средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;
  • цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.

Ранее сообщалось, что Коболев показал динамику импортных цен на газ. В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.

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Теги: Нафтогаз, Кабмин Украины, цена на газ
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