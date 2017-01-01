Кабмин изменил формулу цены на газ
В Кабинете министров обязали Нафтогаз снизить стоимость газа и назвали принципы формирования новых цен.
Правительство разработало новую формулу расчета цены газа, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго. Соответствующее постановление опубликовано на Правительственном портале.
Так, согласно постановлению №485 от 5 июня, стоимость газа, отпускаемого бытовым потребителям, должна соответствовать минимальному из четырех значений:
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- средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине (по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; публикуется Минэкономразвития);
- средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на Украинской энергетической бирже;
- средняя арифметическая цена газа для промышленных потребителей (при условии предоплаты до месяца поставки газа), которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению;
- цена, рассчитанная по ранее утвержденной формуле стоимости газа по ПСО.
Ранее сообщалось, что Коболев показал динамику импортных цен на газ. В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.
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