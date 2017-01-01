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Магистральные газопроводы Украины передадут Нафтогазу

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В Кабинете министров уточнили, что передача будет временной, так как после 2019 года ее выведут из структуры Нафтогаза.
С 1 января 2020 года МГУ выведут из Нафтогаза
С 1 января 2020 года МГУ выведут из Нафтогаза
Корреспондент

В Кабинете министров Украины определили модель отделения газотранспортной системы Украины от НАК Нафтогаз. Как пишет 11 июня Интерфакс, процесс пройдет по схеме ownership unbundling. 

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В правительстве также решили, что после включения структуры по управлению оператором ГТС в Нафтогаз она в обязательном порядке должна быть выведена не позднее 1 января 2020 года.

Таким образом, новый контракт на транзит газа с Газпромом заключит уже новая управляющая украинской ГТС структура.

В 2016 году премьер-министр Владимир Гройсман подписал постановление, по которому в Украине создадут ПАО Магистральные газопроводы Украины (МГУ). 100% акций предприятия будут принадлежать государству, права на корпоративное управление получает Минэнергоугля.

До конца 2019 года МГУ должно было находиться в составе Нафтогаза и отвечать за организационные вопросы подготовки к последующему выделению ГТС. Чуть позже предприятие получит право управления активами украинской ГТС. 

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Постановление правительства от 5 июня 2019 года предписывает Минэнергоугля, Минэкономразвития, НКРЭКУ и АМКУ разработать до 20 июня проект акта о временной передаче Нафтогазу полномочий по корпоративному управлению МГУ.

Этот акт должен предусматривать безусловный возврат полномочий по корпоративному управлению от Нафтогаза к Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что темпы добычи газа в Украине выросли почти в полтора раза. За пять месяцев 2019 года добыча газа выросла на 3,34%, тогда как за прошлый год на 2,4%.

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Теги: Украина, ГТС, Нафтогаз, Кабмин Украины, транзит, газотранспортная система, транзит газа
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