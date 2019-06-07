Коболев показал динамику импортных цен на газ

В июле закупочная цена газа для Украины упадет до 178 долларов за тысячу кубометров, сообщил глава Нафтогаза.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в пятницу, 7 июня, опубликовал инфографику с данными о закупочных ценах на газ в 2019 году.

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Согласно попубликованным данным, в первом квартале Украина покупала газ по 259 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - по 212 долларов. В частности в июле цена составит 178 долларов.

В то же время, Коболев отметил, что Украина покупает газ дешевле, чем Стокгольмский арбитраж обязал Россию продавать топливо Украине.

"Арбитраж обязал россиян продавать Украине газ в первом квартале по 300 долларов, а во втором - по 221 долларов. Но делать это они почему-то отказываются", - отметил он.

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Также глава Нафтогаза отметил, что Украина готова к газовым переговорам с Россией, но только в трехстороннем формате с участием Европейского союза. При этом новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей.

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Он напомнил, что Стокгольмский арбитраж пересмотрел контракт с Газпромом, признав ряд его условий дискриминационными.

"При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение? Прощение долга Газпрома Нафтогазу, отказаться от любых арбитражей, не применение европейских правил в газовой сфере?

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Такой сценарий на самом деле означал бы для России дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины - потери и возвращение в полную зависимость от Кремля", - написал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев перечислил ряд условий, при которых РФ готова продолжить транзит газа через Украину. Одним из условий он назвал отказ от судебных споров. В ответ Коболев напомнил, что споры начались по искам России.