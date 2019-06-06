Коболев рассказал о проблемах с закупкой газа

У Нафтогаза не хватит средств на закупку газа из-за выплаты дивидендов государству и долгов облгазов, говорит Коболев.

У Нафтогаза возникли проблемы с закупкой газа на зиму из-за нехватки средств. Об этом написал в Facebook глава компании Андрей Коболев в четверг, 6 июня.

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По его словам, транзит газа через Украину в 2019 году вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища.

В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года, отметил глава НАК.

"Мы также закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб. м- это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", - добавил Коболев.

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По его словам, если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб.

В то же время он акцентировал внимание на том, что препятствиемможет стать дефицит оборотных средств у Нафтогаза. "За тот газ, который мы поставили ранее, "газсбыты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме", - подчеркнул глава НАК.

Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% прибыли НАК в качестве дивидендов уже до конца июня. "Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас, ил защита от кризиса", - пояснил глава Нафтогаза.

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Он напомнил также, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. "Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил Коболев.

Второй путь - привлечь кредитные средства, написал Коболев.

"Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на самом высоком уровне", - резюмировал глава НАК.

Ранее сообщалось, что Коболев напомнил Медведеву, кто первый подал в суд. Глава Нафтогаза ответил российскому премьеру, который назвал отказ от судебных споров условием по транзиту газа.