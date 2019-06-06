Коболев рассказал о проблемах с закупкой газа
У Нафтогаза возникли проблемы с закупкой газа на зиму из-за нехватки средств. Об этом написал в Facebook глава компании Андрей Коболев в четверг, 6 июня.
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В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб больше газа, чем в среднем за два предыдущих года. Прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года, отметил глава НАК.
"Мы также закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб. м- это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", - добавил Коболев.
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По его словам, если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб.
Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% прибыли НАК в качестве дивидендов уже до конца июня. "Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас, ил защита от кризиса", - пояснил глава Нафтогаза.
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Он напомнил также, что части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. "Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил Коболев.
Второй путь - привлечь кредитные средства, написал Коболев.
"Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на самом высоком уровне", - резюмировал глава НАК.
Ранее сообщалось, что Коболев напомнил Медведеву, кто первый подал в суд. Глава Нафтогаза ответил российскому премьеру, который назвал отказ от судебных споров условием по транзиту газа.
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