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Россию не интересуют высокие цены на нефть – Путин

Комментариев: 9
Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.
Владимир Путин доволен нынешним уровнем цен на нефть
Владимир Путин доволен нынешним уровнем цен на нефть
flickr.com

Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает Комерсант в четверг, 6 июня. 

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“Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики“, – сказал Путин.

По словам российского президента, Москву вполне устраивает цена не выше $60-65 за баррель, поскольку бюджет рассчитан исходя из того, что нефть будет $40 за баррель.

Также Путин добавил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с этой организацией.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США. Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.

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Теги: Россия, нефть, Саудовская Аравия, Путин, Владимир Путин, цены на нефть, цена на нефть
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Комментариев (9)
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ВыВсеВрети    06.06.2019, 17:35
Оценка:  0
ВыВсеВрети
гы-гы-гы...помню нефть по 108 или 120!...))))))
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:28
Оценка:  0
гость
Goga19041984 "понял после поездки что и как"

Чушок кацапский, прожил всю жизнь в Мухосранске и только сейчас понял "что и как"?
Да ты ДОГАДА, твою мать? Просветленный?
Не поленился, сука, полазить по сети и узнать какие в Украине есть партии
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:21
Оценка:  +2
гость
А к чему Окурок это высрал?!
И на кой хер нам, в Украине, эта говно-новость?
Это все проблемы кацапской мрази
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:18
Оценка:  +1
гость
Goga19041984 06.06.2019, 16:32
ГОГА, СКАЖЕМ ПРЯМО - КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКОМ БЫЛ - КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКОМ ОСТАЛСЯ!

Я ЕЩЕ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:17
Оценка:  0
гость
VinsBad 06.06.2019, 16:51
Я бы тоже посоветовал тебе тусоваться в своем болоте в Житомирке великий УКР.
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:13
Оценка:  -1
гость
гость (аноним) 06.06.2019, 17:05
Каклы вами уже давно управляют нигеры из пендосии которые сидят в СБУ и правительстве, готовьтесь сменить окрас морды с белого цвета на черный.
гость  (аноним)  06.06.2019, 17:05
Оценка:  +1
гость
Вована нет в живых давно. Кацапеты вами управляет Копперфильд?
Goga19041984    06.06.2019, 16:32
Оценка:  -1
Goga19041984
Россия велика держава, ездил в россию пару месяцев назад и понял нас Петька лохотронил мы отстаем на лет 10 ПС Был в партии Свобода. вышел. сейчас в оппоблоке, понял после поездки что и как.
VinsBad    06.06.2019, 16:51
Оценка:  +1
VinsBad
откуда ты ездил? из тамбова? тусуйся в своём болоте, чучело.
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