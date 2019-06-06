Россию не интересуют высокие цены на нефть – Путин
Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает Комерсант в четверг, 6 июня.
Читай также: Транзит российского газа через Украину увеличился
По словам российского президента, Москву вполне устраивает цена не выше $60-65 за баррель, поскольку бюджет рассчитан исходя из того, что нефть будет $40 за баррель.
Также Путин добавил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с этой организацией.
Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США. Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.
Полная версия правил
Чушок кацапский, прожил всю жизнь в Мухосранске и только сейчас понял "что и как"?
Да ты ДОГАДА, твою мать? Просветленный?
Не поленился, сука, полазить по сети и узнать какие в Украине есть партии
И на кой хер нам, в Украине, эта говно-новость?
Это все проблемы кацапской мрази
ГОГА, СКАЖЕМ ПРЯМО - КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКОМ БЫЛ - КАЦАПСКИМ ВЫБЛЯДКОМ ОСТАЛСЯ!
Я ЕЩЕ РАЗ УБЕЖДАЮСЬ - ХОРОШИЙ КАЦАП - МЕРТВЫЙ КАЦАП
Я бы тоже посоветовал тебе тусоваться в своем болоте в Житомирке великий УКР.
Каклы вами уже давно управляют нигеры из пендосии которые сидят в СБУ и правительстве, готовьтесь сменить окрас морды с белого цвета на черный.