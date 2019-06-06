Россию не интересуют высокие цены на нефть – Путин

Российский президент считает, что экономика его страны диверсифицирована и не так зависит от цен на нефть, как Саудовская Аравия.

Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает Комерсант в четверг, 6 июня.

Читай также: Транзит российского газа через Украину увеличился

“Конечно, Саудовской Аравии хочется, чтобы цена на нефть держалась выше, у нас такой необходимости нет из-за большей диверсифицированности российской экономики“, – сказал Путин.

По словам российского президента, Москву вполне устраивает цена не выше $60-65 за баррель, поскольку бюджет рассчитан исходя из того, что нефть будет $40 за баррель.

Также Путин добавил, что Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничать с этой организацией.

Ранее сообщалось, что цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США. Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.