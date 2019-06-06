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Цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США

Комментариев: 2
Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.
Цена на "черное золото" падает вторую неделю подряд
Цена на "черное золото" падает вторую неделю подряд
flickr.com

Мировые цены на нефть эталонных марок активно снижаются на фоне роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 5 июня. 

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Так, по состоянию на 19:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,18 (3,52%) – до $59,79 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января нынешнего года.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,43 (4,54%) – до $51,05 за баррель. 

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,74 в пользу Brent. 

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Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей и на 31 мая составили 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что в ООН прогнозируют снижение цен на нефть. Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.

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Теги: нефть, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.06.2019, 11:18
Оценка:  +1
гость
Так цэ 92-й, а дали буде ще гирше! Такэ воно останне прощевай!
гость  (аноним)  06.06.2019, 11:00
Оценка:  0
гость
А в Киеве бензин на ОККО 29.99, на ШЕЛЛ 28.99... Почему так?
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