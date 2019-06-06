Цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США
Мировые цены на нефть эталонных марок активно снижаются на фоне роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 5 июня.
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Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,43 (4,54%) – до $51,05 за баррель.
Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,74 в пользу Brent.
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Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей и на 31 мая составили 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.
Ранее сообщалось, что в ООН прогнозируют снижение цен на нефть. Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.
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