Цена на нефть упала ниже $60 на новостях из США

Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране.

Мировые цены на нефть эталонных марок активно снижаются на фоне роста запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов вечером в среду, 5 июня.

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Так, по состоянию на 19:00 по Киеву августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures упали на $2,18 (3,52%) – до $59,79 за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января нынешнего года.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на $2,43 (4,54%) – до $51,05 за баррель.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $8,74 в пользу Brent.

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Нефтяные котировки спикировали после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей и на 31 мая составили 483,26 млн баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2 млн баррелей.

Ранее сообщалось, что в ООН прогнозируют снижение цен на нефть. Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.