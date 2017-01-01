Чего ожидать от цен на дизтопливо и автогаз в июне

После вступления в силу санкций РФ от 1 июня, ввоз горючего в Украину сократится.

В АМКУ предлагают расширить собственное производство и переориентироваться на других поставщиков нефтепродуктов depositphotos.com

Спецразрешение на ввоз нефтепродуктов после вступления в силу эмбарго от 1 июня получили только две российские компании. На данный момент операторы имеют запасы, однако, они быстро истощаются. Примерно 80% нефтепродуктов от общего импорта приходится на Беларусь и Россию. Цены и наличие горючего на заправках напрямую зависят от стабильности поставок из этих стран, передает Сегодня.

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Украина имеет несколько вариантов: перейти на других поставщиков, возродить внутреннее производство нефтепродуктов и создавать резервы. Но при любых раскладах доплатить придется автовладельцам.

На увеличение цен в мае повлияло два фактора: угроза сокращения поставок из Белоруси и санкции России. Но этот скачок цен ничем не обоснован, считает Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея". Беларусь сразу дала гарантии насчет стопроцентных поставок.

"Оба повода трейдеры использовали, чтобы поднять цены. Подорожание стало достаточно существенным, хотя объективных оснований для этого не было. Даже те риски, которые появились, нейтрализовались через неделю после их появления", – говорит эксперт.

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Цены на горючее должны были откатиться до показателей начала апреля. В том числе, и за счет удешевления нефти – котировки тогда упали примерно до 51 доллара за баррель. За этими котировками пошла стоимость нефтепродуктов на границе с Украиной. Гривня тоже не колебалась так существенно, чтобы влиять на стоимость горючего.

"Гривня-полторы, которые добавились на каждой марке нефтепродуктов, до сих пор остаются на всех заправках. Более того, начал дорожать сжиженный газ – причина в том, что трейдеры не могут создать нужный запас и ждут новостей из России", – добавляет Рябцев.

Автогаз может подорожать одним из первых. За последнюю неделю его цена поднялась на 17 копеек. Это реакция рынка на приостановку поставок из Казахстана, поясняет Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

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На поставку нефтепродуктов в Украину разрешения получили только Роснефть и Лукойл. Разрешения другим компаниям РФ не выдала, хотя свои заявки оставляли предприятия из Казахстана и Туркменистана.

"Поскольку сжиженный газ оказался в списке санкционных товаров Российской Федерации, то россияне не пропускают транзитные грузы из Казахстана в Украину. А доля Казахстана 15-20%, поэтому рынок насторожился и закупочные цены пошли вверх", – рассказал эксперт.

При этом предоставленные объемы по дизтопливу в четыре раза меньше, чем в среднем в этом году. По сжиженному газу – в два раза меньше.

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"Сейчас сложно сказать, какими будут цены на сжиженный газ, но я уверен, что они будут расти", – отметил Куюн.

На стоимость дизтоплива рынок пока не реагирует из-за достаточности запасов. Только в июле-августе будет понятнее, что случиться с ценами.

Эксперт нефтерынка Леонид Косьянчук менее оптимистичен. Дизтопливо уже во второй половине этого месяца может прибавить в цене гривню-полторы, считает он. А по сжиженному газу цену будет регулировать спрос. Но его стоимость не может превышать 55% от стоимости бензина – иначе его не будут покупать.

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А вот цены на бензин не так зависят от России. Его Украина покупает в Литве, Польше, Беларуси и РФ. Поэтому операторам будет легче переориентироваться. По словам экспертов, цены на бензины в июне существенно измениться не должны.

В АМКУ предлагают расширить собственное производство и переориентироваться на других поставщиков нефтепродуктов. Также Украине надо создать резервы бензинов, дизтоплива и автогаза.

Эти меры должны обеспечить стабильность цен на нефтепродуктов, считают в комитете.

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"Возникает вопрос, за счет чего создавать резерв: бензин надо купить, на это надо найти деньги. Разговоры о создании страхового фонда идут лет 10. За это время появилась проблема – где создавать резерв, у государства не осталось нефтебаз.

Частнику надо платить деньги и это все должно лечь в цену. Все это правильно, но никто из автовладельцев не захочет за платить за резерв", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

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