"Грязная нефть": Россия договорилась о принципах компенсации ущерба
Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти по трубопроводу Дружба пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти. Об этом сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сообщает ТАСС в понедельник, 3 июня.
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Он утончил, что конкретные суммы компенсаций сегодня не обсуждались, потому что для этого "еще слишком рано".
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"Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами", – добавил замминистра.
Ранее сообщалось, что Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой. Экспорт нефти по системе Транснефти снизился на 6% к среднему уровню апреля. А добыча нефти сократилась на более 100 тысяч баррелей в сутки.
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