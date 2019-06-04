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"Грязная нефть": Россия договорилась о принципах компенсации ущерба

Комментариев: 2
Конкретные суммы компенсаций пострадавшим сторонам пока не обсуждались, отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
Россия несет серьезные финансовые потери из-за ситуации с нефтепроводом Дружба
Россия несет серьезные финансовые потери из-за ситуации с нефтепроводом Дружба
Getty Images

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти по трубопроводу Дружба пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти. Об этом сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сообщает ТАСС в понедельник, 3 июня. 

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"Сегодня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом", – рассказал Сорокин.

Он утончил, что конкретные суммы компенсаций сегодня не обсуждались, потому что для этого "еще слишком рано". 

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"Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами", – добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой. Экспорт нефти по системе Транснефти снизился на 6% к среднему уровню апреля. А добыча нефти сократилась на более 100 тысяч баррелей в сутки.

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Теги: Россия, нефть, дружба, Дружба., компенсация, нефтепровод
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.06.2019, 11:00
Оценка:  +1
гость
А нам не пох о чем они договорились? Лучше пишите что с бензом, солярой и газом на наших заправках? Почему цены растут если нефть уже по 61?!
гость  (аноним)  04.06.2019, 10:48
Оценка:  -1
гость
Да понятно, оплатят очистку нефти до приемлемых параметров и компенсируют прибыль за время вынужденного простоя.По ходу все это повесят на воров которые закачали некондиционную нефть. Кстати сланцевую из скважины добывают аналогично загрязненную и затем очищают, потому она дороже.
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