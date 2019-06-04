"Грязная нефть": Россия договорилась о принципах компенсации ущерба

Конкретные суммы компенсаций пострадавшим сторонам пока не обсуждались, отметил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Участники переговоров по урегулированию ситуации вокруг поставок загрязненной нефти по трубопроводу Дружба пришли к общему пониманию принципов, как будет рассчитываться размер компенсаций за поставку некондиционной нефти. Об этом сказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сообщает ТАСС в понедельник, 3 июня.

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"Сегодня завершился очередной раунд переговоров между грузоотправителями и компаниями-грузополучателями. Достаточно эффективный, хороший день прошел, мы подписали протокол по итогам. Все стороны, все участники его завизировали, что является достаточно важным моментом", – рассказал Сорокин.

Он утончил, что конкретные суммы компенсаций сегодня не обсуждались, потому что для этого "еще слишком рано".

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"Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами", – добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой. Экспорт нефти по системе Транснефти снизился на 6% к среднему уровню апреля. А добыча нефти сократилась на более 100 тысяч баррелей в сутки.