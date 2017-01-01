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В ООН прогнозируют снижение цен на нефть

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Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.
Нефть дешевела всю прошлую неделю на новостях из США
Нефть дешевела всю прошлую неделю на новостях из США
Getty Images

Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Об этом сообщили в пресс-службе ООН. 

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"К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США", - отметили в ООН, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Согласно прогнозу ООН, средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.

"Очевидно, что ценовой цикл для сырьевых товаров подошел к завершению, и это создает проблемы для экспортеров, но может открыть новые возможности для импортеров", – цитирует пресс-служба ООН слова вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиолу. 

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По ее мнению, экспортерам, возможно, придется диверсифицировать экономику, чтобы адаптироваться к снижению прибыли от продажи сырья.

Согласно прогнозу, цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.

Ранее сообщалось, что цены на нефть завершили неделю обвалом ниже $62. За неделю контракты на "черное золото" подешевели почти на 10%. А для марки WTI май казался самым слабым с 2012 года.

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Теги: нефть, ООН, ОПЕК, цены на нефть, цена на нефть, падение цены на нефть, нефть brent
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