В ООН прогнозируют снижение цен на нефть

Средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.

Нефть дешевела всю прошлую неделю на новостях из США Getty Images

Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

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"К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США", - отметили в ООН, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Согласно прогнозу ООН, средняя цена на сырую нефть составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.

"Очевидно, что ценовой цикл для сырьевых товаров подошел к завершению, и это создает проблемы для экспортеров, но может открыть новые возможности для импортеров", – цитирует пресс-служба ООН слова вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиолу.

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По ее мнению, экспортерам, возможно, придется диверсифицировать экономику, чтобы адаптироваться к снижению прибыли от продажи сырья.

Согласно прогнозу, цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.

Ранее сообщалось, что цены на нефть завершили неделю обвалом ниже $62. За неделю контракты на "черное золото" подешевели почти на 10%. А для марки WTI май казался самым слабым с 2012 года.