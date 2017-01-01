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США готовят пять видов санкций по Nord Stream-2

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Санкции коснутся тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимися укладкой газопровода Северный поток-2.
США выступают против Северного потока-2
США выступают против Северного потока-2
nord-stream2.com

Сенаторы США предложили ввести минимум пять видов санкций против компаний, задействованных в реализации газопровода Северной поток-2, в частности, тех, которые оказывают услуги страхования судам, занимающимся укладкой труб. Соответствующий законопроект размещен на сайте Конгресса в субботу, 1 июня. 

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Среди предложенных ограничений – отказ в выдаче экспортных лицензий США; запрет на получение займов на общую сумму более 10 млн долларов в течение 12 месяцев; запрет на осуществление финансовых операций в зоне юрисдикции США; запрет на работу с американским госдолгом или федеральными средствами.

Кроме того, сотрудники такой компании могут быть высланы из США, а активы лиц, содействующих, причастных к продаже, аренде судов для укладки морской части Северного потока-2, будут заморожены.

Ранее сообщалось, что в России ответили на угрозы США по Nord Stream-2. Вашингтон намерен вскоре ввести ограничительные меры в отношении российского газопровода и причастным к нему компаниям.

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Теги: США, Северный поток, санкции, газопровод
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