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Тепловозы и цистерны из Чернобыля продадут на Prozorro

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За все тепловозы хотят получить более 5 млн грн.
Тепловозы и цистерны из Чернобыля продадут на Prozorro
© UBR
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  • Чернобыльская АЭС продает тепловозы и цистерны за более, чем 5 млн грн
  • Чернобыльская АЭС продает тепловозы и цистерны за более, чем 5 млн грн
  • Чернобыльская АЭС продает тепловозы и цистерны за более, чем 5 млн грн
  • Чернобыльская АЭС продает тепловозы и цистерны за более, чем 5 млн грн
Тепловозы и цистерны из Чернобыля продадут на Prozorro
Чернобыльская АЭС продает тепловозы и цистерны за более, чем 5 млн грн
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На Prozorro появилось объявление от Чернобыльской атомной электростанции о том, что они продают 6 единиц железнодорожной техники: три старых тепловоза и три цистерны, передает UBR. 

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За давно неиспользуемое имущество они хотят получить 5,7 млн грн. Аукцион состоится 1 июля 2019 года, а единственным критерием выбора обозначена цена.

Продавец заявляет, что вся техника чистая и радиологически безопасная. Чтобы подтвердить свои слова, они приложили скан-копии справок "радиационного исследования материальных ценностей". Согласно этим документам, все 6 выставленных на продажу единиц выдают на дозиметре не более 0,2 мЗв/ч и не нуждаются в дезактивации. 

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Более того, вся техника стоит вдалеке от самой станции – на базе предприятия в г. Славутич.

Отмечается, что Чернобыльская АЭС за 12 июня выставила 4 лота: электроплиту, моноблок "мойка с креслом" для парикмахерской, шлифовальный станок и гидравлический пресс.

Ранее сообщалось, что сериал Чернобыль стал приносить доход украинцам. После выхода картины, увеличился туристический интерес к зоне отчуждения и ЧАЭС.

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Теги: Чернобыль, Чернобыльская аэс, продажа тепловозов, тепловозы, цистерны, Prozorro
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