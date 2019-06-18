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Boeing не получил ни одного заказа в первый день авиасалона в Ле Бурже

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В Boeing намерены добиться прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух и убедить в этом клиентов.
Boeing 787-9 выполняет демонстрационный полет на авиасалоне в Ле Бурже
Boeing 787-9 выполняет демонстрационный полет на авиасалоне в Ле Бурже
Getty Images

Американская компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже во Франции не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты, в то время как ее конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета. Об этом сообщает телеканал CNBC во вторник, 18 июня. 

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Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил телеканалу, что на этом авиашоу не будет задачи собрать как можно больше заказов. По его словам, этот авиасалон даст возможность его компании убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения лайнеров 737 МАХ в воздух.

В свою очередь Airbus подписал соглашение с Air Lease Corporation на 11 млрд долларов и 100 самолетов. Заказ включает 27 самолетов A321 XLR, 23 A321neos и 50 лайнеров A220.

Ранее сообщалось, что в Boeing заявили, что исправили неполадки 737 Max. Сотрудники компании налетали более 360 часов и совершили 207 полетов на 737 МАХ с обновленным программным обеспечением.

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Теги: самолет, Boeing, Airbus, самолеты, Ле Бурже
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гость  (аноним)  18.06.2019, 13:11
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