Россиянам запретили эксплуатировать самолеты Руслан

Украинская госкомпания Антонов через суд добилась запрета эксплуатировать самолеты Ан-124-100, сертификатами на которые владеет.

Подольский райсуд Киева 28 мая по арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании Волга-Днепр (Россия). Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Экономическая правда со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы госпредприятия Антонов.

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Как сообщается, суд арестовал самолеты: Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих Авиакомпании Волга-Днепр (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Это было сделано в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).

Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.

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Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных самолетов.

"По мнению ГП Антонов, следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", - отмечается в сообщении.

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Издание отмечает, что правоохранительные органы Украины по заявлению ГП Антонов, как владельца Сертификата типа самолета, расследуют факт сертификации Росавиации компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи Дополнительного Сертификата типа на смену типовой конструкции Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы.

В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых Авиакомпания Волга-Днепр, в обход ГП Антонов была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск против украинского госконцерна Антонов. В компании сообщили, что в России подали в суд на ликвидированный еще в 2017 году концерн.