Россиянам запретили эксплуатировать самолеты Руслан
Подольский райсуд Киева 28 мая по арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании Волга-Днепр (Россия). Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает Экономическая правда со ссылкой на адвокатов, представляющих интересы госпредприятия Антонов.
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Это было сделано в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).
Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.
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Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных самолетов.
"По мнению ГП Антонов, следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления", - отмечается в сообщении.
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В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых Авиакомпания Волга-Днепр, в обход ГП Антонов была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.
Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация подала в Арбитражный суд Москвы иск против украинского госконцерна Антонов. В компании сообщили, что в России подали в суд на ликвидированный еще в 2017 году концерн.
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