Укрзализныця намерена восстановить сообщение с Донбассом

Укрзализныця планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донецкой и Луганской областями до 2023 года.

В УЗ составили планы на Луганскую и Донецкую области пресс-служба Укрзализныци

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Стратегия Укрзализныци до 2023 года учитывает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на еще не опубликованный документ, который Кабинет Министров утвердил 12 июня.

Если запрет отменят, объем перевозки угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды – 30%, черных металлов – 15%.

К 2030 году объемы перевозок увеличатся вдвое.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запустила вагон прямого сообщения с Болгарией. Время в пути из Киева к черноморским курортам Болгарии займет 38 часов. Стоимость поездки – около 100 евро.