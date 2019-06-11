Никто не был наказан за потерю 404 млн грн Украэроруха – СМИ

Платинум Банк прекратил свою банковскую деятельность вместе с 404 млн грн на счетах от госпредприятия Украэрорух.

Руководство Украэроруха положили на счет Платинум банка за несколько недель до его краха 160 млн грн. Кроме этих денег, в банке имелись еще 244 млн грн, передает Bihus.

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Проверки выявили серьезные нарушения со стороны директора и его заместителей, однако, за 2 года Министерство инфраструктуры так и не нашло способа уволить директора, Дмитрия Бабейчука.

"Мы имеем опыт на отдельных государственных предприятиях, когда люди идут в суд и оспаривают свое увольнение. Поскольку стопроцентных правовых оснований, по мнению Госсекретаря Министерства инфраструктуры, не было, то это увольнение не произошло", - объясняет Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Однако, Киевская ОГА предоставила свое согласие на увольнение Дмитрия Бабейчука еще в начале июня 2017 года.

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Когда Платинум Банк 10 января 2017 официально признали неплатежеспособным, государственное предприятие Украэрорух держало там на депозите 404 млн грн. Последние два транша, в общем - на 160 млн грн, руководство перечислило Платинуму 28 ноября и 29 декабря 2016 года. То есть за 44 и 13 дней до краха банка.

На момент перечисления траншей, проблемы банка были широко известны, в основном благодаря судовым искам мобильного оператора МТС, который требовал возвращения депозита на 250 млн грн.

В то время Министерство инфраструктуры уже официально рекомендовало подведомственным государственным предприятиям выводить деньги из коммерческих банков в государственные.

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В ГП "Украэрорух" были соответствующие внутренние приказы - и даже графики вывода средств. Но вместо того, чтобы выполнять эти графики, предприятие вкачивало в Платинум еще больше денег.

Заместитель директора "Украэроруха" Сергей Гомболевский согласовал депозит 29 декабря 2016 на 70 млн грн. Он лично объяснял, что Платинум банк предложил выгодный депозит с высокими процентами на праздничный период - с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года.

Однако именно в тот день, когда Украэрорух должен был получить средства назад, НБУ признал Платинум неплатежеспособным.

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Журналисты имеют аудиозапись заседания Совета предприятия 23 марта 2017, на котором Сергей Гомболевский говорит: "Я отвечаю за 70 млн. И я думаю, что Дмитрий Георгиевич (Бабейчук - ред.) Тоже, в принципе, может этот вопрос прояснить. Он тоже был участником этого процесса".

Кроме того, на этой же аудиозаписи Сергей Гомболевский говорит, что транзакция была согласована с Министерством инфраструктуры.

Аудиозапись Гомболевского о депозите на Платинум банк bihus.info

Владимир Омелян не соглашается ни с какими согласованиями.

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"Это - точно неправда. И я удивлен слышать такое заявление, потому что Министерству запрещено вмешиваться в хозяйственную деятельность Украэроруха. Давали бы мы согласие или нет - они сами ответственны за свои действия", - сказал министр Омелян.

Сергей Гомболевский на сегодняшний день утверждает, что он не помнит таких слов на заседании Рады предприятия. А директор Дмитрий Бабейчук во время короткой встречи с журналистами сказал:

"Честно говоря, я - не согласовывал. А кто там ... Принимали решение тогда, когда меня не было в Киеве ".

Дмитрий Бабейчук подал заявление на увольнение в тот же день, когда с ним общались журналисты bihus.info

Все служебные проверки и расследования в 2017 году выявили нарушения со стороны руководства ГП "Украэрорух". В 2018 году нарушения обнаружила также Счетная палата.

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К дисциплинарной ответственности рекомендовали привлечь директора Дмитрия Бабейчука и его заместителей: Сергея Гомболевского, Игоря Касьяненко (лично согласовывал депозит на 90 млн грн в ноябре 2017 года) и Татьяну Блидченко.

В результате выговоры получили Сергей Гомболевский и Игорь Касьяненко, но смогли отменить их через суд. Игоря Касьяненко потом уволили по сокращению должности, но он восстановился через суд.

На сегодняшний день Сергей Гомболевский работает в должности и.о. заместителя директора по хозяйственным вопросам. Татьяна Блидченко перешла на работу в аэропорт Борисполь" - возглавляет там финансовую службу.

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Уволенным считается только Игорь Касьяненко - в начале 2019 он таки проиграл свое дело в Верховном Суде. Но и он продолжает работать в ГП "Украэрорух" - советником по организационным вопросам.

Дмитрий Бабейчук подал заявление на увольнение - по состоянию здоровья. Однако, это произошло в тот же день, когда к нему подошли за комментарием журналисты. Разговор с журналистами состоялась утром 4 июня, заявление на увольнение директор подал после обеда. О таком своем намерении он утром не оговорился.

Кабинет министров согласовал увольнение Дмитрия Бабейчука 5 июня. По состоянию на день выхода статьи, 11 июня, временно исполняющим обязанности директора является Александр Доценко.

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Отмечается, что еще с 2017 года правоохранительные органы расследуют до 3 уголовных производства из-за потери Украэрорухом 404 млн грн. Два из них расследует полиция, еще одно - НАБУ. Два из этих производств сейчас находятся в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Однако работники предприятия утверждают, что правоохранители их не допрашивали. То же самое со своей стороны говорит и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Смотри полное видео расследований Bihus

Ранее сообщалось, что САП обвинила Омеляна в недостоверном декларировании: назначен суд. САП утверждает, что информация Омеляна отличается от достоверной более чем 3 млн и 8 млн гривень за 2015 и 2016 года.

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