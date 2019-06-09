Около 214 депутатов подозреваются журналистами в коррупции: Инфографика

Движение ЧЕСНО располагает материалами о фигуратах антикоррупционных журналистских расследований.

Заместитель главы Службы безопасности Украины Иван Баканов призвал журналистов обращаться в ведомство, если у них есть материалы относительно преступлений политиков.

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"Мы будем их прорабатывать и информировать, – в том числе, и с помощью вас, – общество о состоянии таких расследований", – заявил он.

Слово и дело выяснили, кто из нардепов является подозреваемым в коррупционных делах по каталогу движения ЧЕСНО о фигурантах антикоррупционных журналистских расследований.

Оказалось, что 214 214 действующих народных депутатов (из 423) стали фигурантами журналистских расследований по коррупции. При этом 15 из них возможно замешаны в более чем десяти схемах.

Депутаты-фигуранты антикоррупционных расследований журналистов Слово и дело

Богдан Дубневич (БПП) оказался абсолютным лидером по количеству дел. Его брат Ярослав Дубневич замешан в 36 делах. Расследования по братьям Дубневичам чаще всего связаны с тендерными махинациями и злоупотреблением властью.

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Игорь Кононенко (БПП) фигурирует в 21 расследовании. Он является политическим коррупционером и злоупотребляет властью. В ряде расследований он фигурирует с Петром Порошенко.

Юлия Тимошенко (Батькивщина) и Иван Фурсин причастны к 19 и 17 схемам, соответственно. Одно из расследований по Тимошенко касается сетки подкупа избирателей во время президентских выборов-2019.

В топ-15 депутатов-фигурантов антикоррупционных расследований также вошли Юрий Бойко, Александр Онищенко, Олег Ляшко, Сергей Клюев, Александр Пономарев, Виталий Хомутынник, Александр Грановский, Евгений Бакулин, Юлия Левочкина и Нестор Шуфрич.

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Если рассматривать цифры по парламентским партиям, то в расследованиях замешаны 54 из 130 депутатов БПП, 35 из 80 депутатов от Народного фронта, 25 из 35 депутатов Оппоблока, 9 из 20 нардепов от Батькивщины, 20 из 25 от Видродження, 11 из 21 от Радикальной партии Ляшко, 7 из 25 от Самопомичи, 35 из 66 внефракционных депутатов, а также все 18 из 18 от Воли народа.

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