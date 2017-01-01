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Ryanair запустила рейс из Одессы в Краков

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Ryanair будет летать из Одессы в Краков два раза в неделю, а с октября – во Вроцлав и Катовице.

Ирландский лоукост Ryanair 19 июня совершил первый рейс из Кракова в Одессу. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Международного аэропорта Одесса. 

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Ryanair будет летать из Одессы в Краков два раза в неделю. В среду из Кракова самолет авиакомпании вылетает в 9:45, прибывает в Одессу в 12:30, из Одессы – в 13:05, в Кракове – 13:50. В воскресенье вылет из Кракова в 9:30, прибытие в Одессу в 12:15, из Одессы вылетает в 12:45, в Кракове – в 13:30.

Компания планировала начать регулярные перелеты из Одессы в Краков в июне, а с октября – во Вроцлав и Катовице.

Ранее сообщалось, что Ryanair начал летать из Харькова в Краков. Теперь из Харькова можно будет слетать в Краков за 12 евро в одну сторону.

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Теги: Одесса, аэропорт, рейс, Краков, Ryanair
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