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Доверие по-европейски: На Львовщине работает магазин без продавца - видео

Комментариев: 1
В магазине нет даже охранника.
Михаил понял, что бизнес работает, когда через день обнаружил банку, полную денег
Михаил понял, что бизнес работает, когда через день обнаружил банку, полную денег
Скриншот из видео

На трассе Киев-Чоп магазин работает без продавцов и охранников, передает Громадське. Работает исключительно на доверии. 

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Овощи, фрукты и цветы разложены на возе, а вместо кассы стоит трехлитровая банка, куда покупатели могут положить деньги.

Владелец магазина Михаил Костюк рассказал, что прошлым летом было слишком много работы, а продавать некому, так и возникла идея магазина без присмотра.

Михаил понял, что бизнес работает, когда через день обнаружил банку, полную денег.

На данный момент Михаил приезжает к магазину трижды в день, чтобы доложить товар. Говорит, что трасса всегда оживлена туристами и местными жителями. 

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Он рассказал, что на протяжении года существования магазина ограблений не было ни разу.

Покупателям приятно, что им доверяют. Они ценят работу владельца и всегда благодарят за нее. Отмечается, что товары тут дешевле, чем в обычных магазинах, а хозяин планирует открыть еще один магазин.

Ранее сообщалось, что в Японии пес продает уличную еду. Сдачу собака не выдает, а забирает себе на корм.

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Теги: бизнес на доверии, бизнес, бизнес в украине, доверие в бизнесе, Михаил Костюк
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Alex_Shadow    21.06.2019, 14:17
Оценка:  +2
Alex_Shadow
Слабое место в том, что не только хозяин магазина может обнаружить там банку полную денег.
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