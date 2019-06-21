Доверие по-европейски: На Львовщине работает магазин без продавца - видео

В магазине нет даже охранника.

Михаил понял, что бизнес работает, когда через день обнаружил банку, полную денег Скриншот из видео

На трассе Киев-Чоп магазин работает без продавцов и охранников, передает Громадське. Работает исключительно на доверии.

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Овощи, фрукты и цветы разложены на возе, а вместо кассы стоит трехлитровая банка, куда покупатели могут положить деньги.

Владелец магазина Михаил Костюк рассказал, что прошлым летом было слишком много работы, а продавать некому, так и возникла идея магазина без присмотра.

Михаил понял, что бизнес работает, когда через день обнаружил банку, полную денег.

На данный момент Михаил приезжает к магазину трижды в день, чтобы доложить товар. Говорит, что трасса всегда оживлена туристами и местными жителями.

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Он рассказал, что на протяжении года существования магазина ограблений не было ни разу.

Покупателям приятно, что им доверяют. Они ценят работу владельца и всегда благодарят за нее. Отмечается, что товары тут дешевле, чем в обычных магазинах, а хозяин планирует открыть еще один магазин.

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