Зеленский облегчил работу бизнесу: Отменил 161 указ президентов
Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook сообщила о том, что Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов Украины с целью дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
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"Из ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", – отметила она.
Также он отменил размер оплаты услуг нотариусов, благодаря чему теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.
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"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится!" – констатировала пресс-секретарь президента.
Ранее сообщалось, что по заявлению Андрея Геруса, формула Роттердам+ фактически не действует. За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.
Полная версия правил
Конкуренция решается пулей или взяткой чиновнику(в Украине). В Европе ценовым сговором. Неужели думаешь кто-то снизит устоявшиеся расценки? Ни за что!
Наступит раша 90х, только еше напичкана оружием и наркотой!+крышанутые ветеринары ато.Мне вас искренне жаль цэевропцыТакое гуляй-поле почнется!Лучше бы отменил блокаду поставок донецкого угля, а то его втридорога везут через Россию и Беларусь.
БУ-га-ГА! А они просто за меньше не станут оформлять, и кто их заставит? И вообще-воду в ступе толчет-отменил то что исполнено или не работало.Короче устарело.А вот школьную форму и запрет на азартные игры отменил -это зря...