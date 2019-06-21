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Зеленский облегчил работу бизнесу: Отменил 161 указ президентов

Комментариев: 5
Под отмену подпали штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов.
Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов Украины касательно бизнеса
Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов Украины касательно бизнеса
Администрация президента Украины

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook сообщила о том, что Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов Украины с целью дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса. 

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"Из ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", – отметила она.

Также он отменил размер оплаты услуг нотариусов, благодаря чему теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости. 

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"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится!" – констатировала пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что по заявлению Андрея Геруса, формула Роттердам+ фактически не действует. За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.

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Теги: Владимир Зеленский, бизнес в Украине, Юлия Мендель, указ президента, кассовая дисциплина, рынок нотариальных услуг
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Комментариев (5)
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BROKER666    21.06.2019, 13:17
Оценка:  0
BROKER666
а весксельную форму оплату ндс при импорте вернёт для экспортёров?
гость  (аноним)  21.06.2019, 12:57
Оценка:  -1
гость
korvin_ral 21.06.2019, 12:53Оценка: 0 Кто их заставит ?

Конкуренция решается пулей или взяткой чиновнику(в Украине). В Европе ценовым сговором. Неужели думаешь кто-то снизит устоявшиеся расценки? Ни за что!
гость  (аноним)  21.06.2019, 12:53
Оценка:  -1
гость
запрет на азартные игры отменил -это зря

Наступит раша 90х, только еше напичкана оружием и наркотой!+крышанутые ветеринары ато.Мне вас искренне жаль цэевропцыТакое гуляй-поле почнется!Лучше бы отменил блокаду поставок донецкого угля, а то его втридорога везут через Россию и Беларусь.
гость  (аноним)  21.06.2019, 12:47
Оценка:  -1
гость
теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.
БУ-га-ГА! А они просто за меньше не станут оформлять, и кто их заставит? И вообще-воду в ступе толчет-отменил то что исполнено или не работало.Короче устарело.А вот школьную форму и запрет на азартные игры отменил -это зря...
korvin_ral    21.06.2019, 12:53
Оценка:  +1
korvin_ral
Кто их заставит ? Конкуренция родной, конкуренция.
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