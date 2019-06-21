Зеленский облегчил работу бизнесу: Отменил 161 указ президентов

Под отмену подпали штрафы за несоблюдение кассовой дисциплины и минимальный размер оплаты услуг нотариусов.

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook сообщила о том, что Владимир Зеленский отменил 161 указ предыдущих президентов Украины с целью дерегуляции и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

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"Из ключевого. С сегодняшнего дня отменена штраф в пятикратном размере неоприходованной суммы за нарушение кассовой дисциплины", – отметила она.

Также он отменил размер оплаты услуг нотариусов, благодаря чему теперь нотариусам можно будет платить меньше 1% от стоимости недвижимости.

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"Рынок нотариальных услуг является очень конкурентным, а наличие такого "бонуса" его искривляло и приводило к возникновению "серого" рынка, когда какая-то часть платежа возвращается клиенту "под столом". Стоимость оформления сделок с недвижимостью теперь снизится!" – констатировала пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что по заявлению Андрея Геруса, формула Роттердам+ фактически не действует. За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.