Роттердам+ фактически не действует – Андрей Герус

За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.

Зеленский подаст законопроект в Верховную Раду, чтобы Роттердам+ больше не мог существовать facebook.com/chvidom

Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров, на своей странице в Facebook сообщил о том, то формула Роттердам+ больше фактически не действует, применять ее во время определения цены на электроэнергию не будут.

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"По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расчетный тариф тепловых электростанций (ТЭС). согласно формулы "Роттердам+", который должен был быть в первом полугодии 2019 года, должен был составлять 2 грн за кВт-час.

Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн/кВт-ч, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", – написал Герус в Facebook.

Чиновник добавил, что в последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды.

Тариф угольных электростанций facebook.com/andriy.gerus

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"Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+". В целом за второй квартал 2019 г. при фактической формуле "Роттердам+" тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше", – написал Герус.

Он также уточнил, что в июне некоторые электростанции будут убыточными и добавил, что президент подаст законопроект в Верховную Раду, чтобы Роттердам+ больше не мог существовать.

Ранее сообщалось, что на Банковой заявили о ликвидации формулы Роттердам+.