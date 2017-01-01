Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Роттердам+ фактически не действует – Андрей Герус

Комментариев: 0
За июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше.
Зеленский подаст законопроект в Верховную Раду, чтобы Роттердам+ больше не мог существовать
Зеленский подаст законопроект в Верховную Раду, чтобы Роттердам+ больше не мог существовать
facebook.com/chvidom

Андрей Герус, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров, на своей странице в Facebook сообщил о том, то формула Роттердам+ больше фактически не действует, применять ее во время определения цены на электроэнергию не будут. 

Читай также: Зеленский о тарифах шутил, но снизить не обещал – Герус в интервью

"По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), расчетный тариф тепловых электростанций (ТЭС). согласно формулы "Роттердам+", который должен был быть в первом полугодии 2019 года, должен был составлять 2 грн за кВт-час.

Однако уже в последнюю декаду мая такой тариф упал до 1,53 грн/кВт-ч, что на 24% ниже. За первую декаду июня тариф еще снизился - до 1,43 грн, что на 29% ниже соответствующего тарифа согласно "Роттердам+", – написал Герус в Facebook.

Чиновник добавил, что в последнюю декаду мая и первую декаду июня этого года тарифы ТЭС на 17%-24% ниже, чем в прошлом году в эти же периоды. 

Тариф угольных электростанций
Тариф угольных электростанций
facebook.com/andriy.gerus

Читай также: Тарифы на отопление это "большой обман миллионов украинцев" - глава Минюст

"Таким образом, за июнь угольные электростанции получат примерно на 1,5 млрд грн меньше денег, чем получили бы при фактическом тарифе "Роттердам+". В целом за второй квартал 2019 г. при фактической формуле "Роттердам+" тарифная выручка была бы на 3 млрд грн больше", – написал Герус.

Он также уточнил, что в июне некоторые электростанции будут убыточными и добавил, что президент подаст законопроект в Верховную Раду, чтобы Роттердам+ больше не мог существовать.

Ранее сообщалось, что на Банковой заявили о ликвидации формулы Роттердам+.

Поделись:
Теги: энергетика, электроэнергия, тарифы, тэс, Роттердам, Андрей Герус, тарифы в Украине, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь