Зеленский о тарифах шутил, но снизить не обещал – Герус в интервью
В эфире программы Вот оно как представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
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"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.
Он также поделился рассказом о шутках Зеленского.
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"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.
Смотри полное интервью с представителем президента Андреем Герусом
Ранее сообщалось, что в Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку. Партия Зеленского планирует демонополизировать рынок и увеличить добычу энергоресурсов.
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