Зеленский о тарифах шутил, но снизить не обещал – Герус в интервью

Он уточнил, что, по его мнению, люди хотят видеть в шутках Зеленского только то, что они хотят видеть.

Политреклама Зеленского во время выборов президента в Украине в 2019 году © facebook.com/photo.php?fbid=2530599953635298 Источник: http://finance.bigmir.net/news/99519-Prezident-ne-zanimaetsja-snizheniem-tarifov-i-nikogo-ne-sazhaet---Zelenskij © Finance.bigmir.net

В эфире программы Вот оно как представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.

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"Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил Зеленский в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развитие экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20-30%, а может и больше", - сказал Герус.

Он также поделился рассказом о шутках Зеленского.

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"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил Герус.

Смотри полное интервью с представителем президента Андреем Герусом

Ранее сообщалось, что в Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку. Партия Зеленского планирует демонополизировать рынок и увеличить добычу энергоресурсов.