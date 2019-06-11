Зеленский хочет отложить пуск рынка электроэнергии

Президент предлагает Раде отложить запуск рынка электроэнергии. Глава государства в понедельник внес в ВР соответствующий законопроект.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. Об этом написал представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус в своем Facebook.

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В понедельник глава государства зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект, однако сейчас его текст отсутствует на сайте Рады.

“Сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10376 - изменения в ЗУ “О рынке электрической энергии“ - отсрочка введения нового рынка электроэнергии до 01 июля 2020 года“, - сообщил Герус.

Герус подчеркнул, что за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку.

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“Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисные явления на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с тем инициировано разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям“, - написал он.

Представитель президента в правительстве также рассказал об еще одном президентском проекте закона №10375, которым предусмотрены изменения в закон “Об альтернативных источниках энергии“.

“Предлагается восстановить “зеленый“ тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт. Обнуление таких тарифов мелким электростанциям украинцев, которые инвестировали свои сбережения в домашние СЭС, очень несправедливо. Но такой закон, к сожалению, был принят и подписан предыдущим президентом Порошенко“, - отметил Герус.

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Он добавил, что обоим законопроектам был присвоен статус неотложных.

Ранее ЕС и некоторые международные финансовые партнеры рекомендовали отложить создание нового рынка электроэнергии в Украине. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял постановления для запуска рынка электроэнергии. Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения, отметил Владимир Гройсман.