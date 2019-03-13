Ахметов продает Украине электричество на 50% дороже, чем Венгрии – СМИ

В феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии ТЭС в оптовый рынок установила рекорд за всю украинскую историю, сообщают СМИ.

ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии facebook.com

Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова. Об этом сообщают Наші гроші.

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По данным ГП Энергорынок, в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт*ч). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем.

"Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю", - подчеркнули в издании.

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В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч.

"То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской биржы", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ахметов стал владельцем российской части акций Киевоблэнерго. ДТЭК Нефтегаз купили 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.