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Ахметов продает Украине электричество на 50% дороже, чем Венгрии – СМИ

Комментариев: 7
В феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии ТЭС в оптовый рынок установила рекорд за всю украинскую историю, сообщают СМИ.
ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии
ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии
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Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая на 50% дороже той, по которой в Европе покупали электроэнергию группы Рината Ахметова. Об этом сообщают Наші гроші

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По данным ГП Энергорынок, в феврале 2019 года средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок производителями ТЭС составила 2167 грн/МВт*ч по нарастающему итогу (0,72 евро за кВт*ч). Таким образом тариф тепловой генерации вырос на 16% по сравнению с январем.

"Это новый рекордно высокий тариф ТЭС за всю украинскую историю", - подчеркнули в издании. 

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В свою очередь на Венгерской энергетической бирже электроэнергия в феврале стоила 49,56 евро, или около 1530 грн/МВт*ч.

"То есть цена украинского энергорынка на 45% выше цены венгерской биржы", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ахметов стал владельцем российской части акций Киевоблэнерго. ДТЭК Нефтегаз купили 24,99% акций ЧАО Киевоблэнерго.

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Теги: Украина, Тарифы ЖКХ, Венгрия, электроэнергия, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, электричество, Ринат Ахметов, ДТЭК
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  13.03.2019, 14:16
Оценка:  0
гость
вот так петя с ренатом имеют Украинский народ! гнать этих тварей надо!!!
гость  (аноним)  13.03.2019, 14:06
Оценка:  +1
гость
Это при коммунистах было все для народа, а теперь кто больше урвет , тот и панует ! Памятники Ленину зачем уничтожают? А чтобы народ и не вспоминал о лучшей жизни ! Если во главу угла поставлена нажива, то такое общество обречено на вымирание ! И это неизбежно !!! Пора это уже бан-дер-овцам понять
cjkbnth    13.03.2019, 13:54
Оценка:  -2
cjkbnth
А что вы хотите. ведь больше половины ДТЕКа года 3 принадлежит петрухе, так кого легче на бать, конецно народ который тебя кормит.
Sinobi-life    13.03.2019, 13:58
Оценка:  0
Sinobi-life
АЛЕНЬ,а что Ахметова Петрухой зовут???
sharry-sharry    13.03.2019, 13:36
Оценка:  +3
sharry-sharry
Таким образом он компенсирует свои затраты на гум.конвои Донбассу,типа за свои деньги,а нет за деньги украинцев он поставляет Донбассу помощь.Такие как он свое не упустят.
Глод    13.03.2019, 13:31
Оценка:  +3
Глод
Барыга.
гость  (аноним)  13.03.2019, 13:10
Оценка:  +7
гость
Пора возвращать награбленное у народа, народу! Х.ровые олигархуи!
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