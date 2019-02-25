В Украине заработала крупнейшая солнечная электростанция

Солнечная электростанция состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт.

В Днепропетровской области заработала крупнейшая и самая мощная солнечная электростанция в Украине, которую возвели возле села Старозаводское Никопольского района. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

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"Менее чем за год в Никопольском районе возвели самую большую СЭС в Украине. Она - в тройке мощнейших в Европе. На ее строительство не пошло ни копейки из государственного или областного бюджетов. Все - за счет инвесторов", - заявил председатель облгосадминистрации Валентин Резниченко.

Указано, что строительство гигантского объекта развернулось в апреле 2018 года на площадке площадью 400 га, вблизи села Старозаводское Никопольского района. Когда-то это был рудный карьер, и уже несколько десятилетий там ничего не добывали, а для сельского хозяйства почва была непригодной. Именно поэтому эти земли выбрали под будущую электростанцию.

Известно, что СЭС состоит из почти 750 тысяч солнечных панелей общей мощностью 200 МВт. Ожидается, что за год электростанция будет производить около 280 млн кВт-ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством примерно два средних украинских города. Например, таких как Никополь и Марганец.

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По оценкам экспертов, этот объект будет приносить Днепропетровскому региону около 20 млн грн ежегодных налоговых поступлений. Предполагается, что еще 10 млн грн будут выделять на развитие социальной инфраструктуры - по программе социального партнерства. Эти средства пойдут на ремонт школ, больниц, приобретение школьных автобусов.

Предполагается, что уже в марте электростанция заработает на полную мощность.

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