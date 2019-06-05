Кабмин принял постановления для запуска рынка электроэнергии

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения, отметил Владимир Гройсман.

Кабинет министров на заседании в среду принял два постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии. Об этом сообщают Українські новини 5 июня.

Читай также: Ахметов, Клюевы: ТОП-10 получателей состояний по "зеленому" тарифу

Речь идет о постановлениях О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов и Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам.

По мнению главы правительства Владимира Гройсмана, своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе О рынке электрической энергии.

"У правительства есть только одна возможность – исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам", – сказал Гройсман.

Читай также: Как нардепы и их семьи зарабатывают на "зеленом тарифе": Инфографика

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения.

"Решение, которое сейчас будут принимать правительство – ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии", – подчеркнул премьер.

Напомним, с 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля. Единый покупатель и продавец электроэнергии – ГП Энергорынок – ликвидируется.

Читай также: Как правильно выбрать поставщика света

Предполагается, что энергопроизводители будут продавать свою электроэнергию по двусторонним договорам с крупными потребителями и поставщиками.

Переход предусмотрен законом О рынке электроэнергии, принятым в 2017 году. Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что электроэнергию будут продавать по-новому- что изменится для населения. Полноценно система заработает с лета, а пока проходит тестовый режим.