Электроэнергию будут продавать по-новому: Что изменится для населения

Полноценно система заработает с лета, а пока проходит тестовый режим.

С 15 января начал работать тестовый режим новой схемы продажи электроэнергии потребителям - XMtrade®/PXS. Новая система будет обеспечивать работу новых сегментов оптового рынка электроэнергии "на сутки вперед" и "внутрисуточного рынка", передает UBR.

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Реформа будет проходить по двум этапам. Первый этап будет состоять из либерализации рынка поставок электроэнергии, второй этап либерализирует сегмент производства. Эксперты утверждают, что реформа продлится не один год, а до запуска нового рынка нужно решить вопрос с тарифами для населения.

"На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения.

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И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован", — подметил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Энергорынок будет сменен оптовым рынком, который будет состоять из рынка "двухсторонних договоров", по которым бизнес-потребители смогут напрямую закупать у производителя электроэнергию, рынка "на сутки вперед", согласно которому договор будет действовать один операционный день. Также он будет включать "внутрисуточный рынок" - тут контракты на поставку электроэнергии будут заключаться "сегодня на сегодня", и "балансирующий рынок".

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"Основным поставщиком для населения, малого бизнеса и бюджетных организаций на время переходного периода будет поставщик универсальных услуг. Он будет поставлять электричество по регулируемому тарифу. По закону, поставщик универсальной услуги не имеет права отказать потребителю в подписании договора на поставки электричества", — рассказал Олег Попенко.

Самостоятельно выбирать поставщика и заключать договора будет пока только средний и крупный бизнес, для частных клиентов пока ничего не меняется, кроме "раздвоения" счета: стоимость услуг по распределению и стоимость электроэнергии.

Ранее сообщалось, что повышение цены на электричество для придомовых территорий отменено. Оксана Кривенко анонсировала, что комиссия НКРЭКУ отменила постановление о повышении тарифов на электричество для придомовых территорий.