В Слуге народа рассказали, как будут оптимизировать тарифы на коммуналку

Партия Зеленского планирует демонополизировать рынок и увеличить добычу энергоресурсов.

Партия Слуга народа на своей странице в Facebook поделилась программой оптимизации жилищно-коммунальных услуг. В их планах присутствует демонополизация рынка, увеличение добычи энергоресурсов Украины и устранения коррупции в образовании тарифов.

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Партия Зеленского также хочет отменить все формульные ценообразования в сфере электроэнергии по типу Роттердам+. Некоторые эксперты не уверены в правильности таких действий.

"Тут сразу же возникает вопрос. Они намерены упразднить Роттердам+ в сфере электроэнергетики. А в сфере газа планируют ли они делать то же? Во-вторых, формулы можно упразднить только там, где заработает свободный рынок.

Но я точно могу сказать, что в ближайшее время он у нас не заработает. Скорее всего, этот вопрос вообще отложат на несколько лет. Подобное касается и газового рынка", – рассказал экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко, передает UBR.

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Он объяснил, что таком случае регулировать ценообразование все равно должно будет государство, а значит, его нужно обосновать. Но последнего команда Зеленского пока не предлагает.

Кроме рынка энергетики, политсила планирует демонополизировать и другие ключевые отрасли, а также провести так называемый аудит страны, обещая при этом сделать Антимонопольный комитет "независимым и эффективным".

Еще ЗЕ-команда планирует внедрить режим наибольшего содействия иностранным инвесторам украинского происхождения.

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Улучшить бизнес-климат в стране новая партия планирует путем уменьшения количества госорганов, утверждения стратегии поэтапного сокращения единого социального взноса (ЕСВ), создания возможности одноразовой легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке и внедрения налога на выведенный капитал.

В социальной сфере команда новоизбранного президента предлагает провести аудит системы соцобеспечения и внедрить так называемый экономический паспорт украинца, по которому все дети получали бы на индивидуальные счета часть средств от эксплуатации природных ресурсов страны.

Кроме того, в партии выступили за монетизацию всех социальных льгот и внедрение второго уровня государственного пенсионного обеспечения.

Ранее сообщалось, что ЗЕ-команда рассказала, лишат ли украинцев субсидий. Советник Владимира Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова уверяет, что субсидии на оплату ЖКУ останутся.